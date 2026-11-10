फाउंडर और CEO जेनसेन हुआंग के कथित चीनी जासूस एलिस हुआंग के साथ एक्‍सट्रामैरिटल अफेयर के खुलासे के बाद सोमवार को nVIDIA के शेयर 6 फीसदी तक गिर गए.हालांकि बाद में स्थिति थोड़ी ठीक हुई और मार्केट क्‍लोज होते-होते ये गिरावट 4.27% रह गई. ये स्थिति तब है जब US स्टॉक मार्केट ग्रीन में कारोबार करता रहा. नैस्‍डैक 1 फीसदी से ज्‍यादा के उछाल के साथ बंद हुआ.

यूएस मार्केट इंडेक्स की ओपनिंग बेल के बाद ट्रेडिंग के दौरान nVIDIA के शेयर 6% तक गिर गए थे. इससे AI चिपमेकर कंपनी को पिछली क्लोजिंग वैल्यू से मार्केट वैल्यू में करीब 350 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ. मार्केट क्लोज होने तक ये नुकसान करीब 250 बिलियन डॉलर का रह गया.

nVIDIA के शेयर 4.27 फीसदी या करीब 8 डॉलर की गिरावट के साथ 178.67 डॉलर के भाव पर बंद हुए. हालांकि पोस्‍ट मार्केट स्‍टॉक में रिकवरी देखी गई.

nVIDIA छोड़ बाकी टेक शेयर ऊपर दौड़े

मार्केट में nVIDIA के शेयर के उलट बाकी टेक शेयरों में तेजी देखी गई. खासकर nVIDIA की टेक्‍नोलॉजी से आगे बढ़ने वाली कंपनियों के शेयरों में उछाल देखा गया. इधर nVIDIA के स्टॉक्स गिरे, उधर AI को पावर देने वाले कुछ सबसे बड़े नाम उल्टी दिशा में जा रहे थे, जिसमें Amazon 2.93% बढ़ा, Meta 2.07% बढ़ा, Alphabet के शेयर 1.74% बढ़े, Microsoft 1.53% बढ़ा और Apple लगभग 0.61% बढ़ा.

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Amazon Web Services, Nvidia के कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा खरीदार है. अगस्त 2026 में, दोनों कंपनियों ने AWS के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में दो मिलियन एक्स्ट्रा Nvidia GPU लगाने के प्लान की घोषणा की थी, साथ ही Nvidia के CPU और नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी को और बेहतर तरीके से इंटीग्रेट करने की भी.

वहीं Meta भी चिप्स, नेटवर्किंग और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में Nvidia के साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ा रहा है. फरवरी में हुए एक एग्रीमेंट में लाखों Blackwell और Rubin GPU के साथ-साथ Nvidia CPU भी शामिल थे. कंपनियों ने अक्टूबर में Meta के AI मॉडल्स की Muse फैमिली पर और सहयोग की भी घोषणा की.

भारतीयों निवेशकों को हो सकता है नुकसान

nVIDIA में गिरावट का असर उन भारतीय निवेशकों पर पड़ सकता है, जिनके ETF में अमेरिकी टेक कंपनियों की हिस्सेदारी है. लेकिन यहां जोखिम सिर्फ nVIDIA के शेयरों की कीमत गिरने तक सीमित नहीं है. ETF को NAV से काफी ज्यादा प्रीमियम पर खरीदने वाले निवेशकों को दोहरा झटका लग सकता है. इसे तीन तरह से समझ सकते हैं

जिन ETF में nVIDIA की बड़ी हिस्सेदारी है, उनकी NAV पर दबाव पड़ सकता है. प्रीमियम कम होने का भी जोखिम है. अगर ETF का बाजार भाव NAV के करीब आता है, तो निवेशक को शेयरों की गिरावट के अलावा प्रीमियम घटने से भी नुकसान हो सकता है. शेयरों की कीमत और ETF का प्रीमियम, दोनों घटने पर बाजार में निवेशक की यूनिट की कीमत NAV से भी तेज गिर सकती है.

NDTV प्रॉफिट ने एक्‍सपर्ट के हवाले से बताया है कि निवेशकों को ये भी देखना चाहिए कि ETF किस NAV पर उपलब्ध है और बाजार में उसकी यूनिट किस कीमत पर खरीदी-बेची जा रही है. अगर बाजार भाव NAV से काफी ज्यादा है, तो निवेशक को महंगी कीमत पर यूनिट खरीदने का जोखिम उठाना पड़ सकता है.

जेनसेन हुआंग पर एक्‍शन ले सकती है कंपनी

यह डेवलपमेंट तब हुआ जब कंपनी ने एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसके बाद ऐसी रिपोर्ट्स आईं कि उसके फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) जेन्सेन हुआंग को कथित तौर पर चीन की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने टारगेट किया था. कंपनी जांच के बाद इस मामले में जेनसेन पर एक्‍शन ले सकती है. रिपोर्ट्स में कहा गया कि चीन के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने सिंगापुर के डेटा सेंटर मेगास्पीड इंटरनेशनल की पूर्व एग्जीक्यूटिव एलिस हुआंग को रिक्रूट किया था.हालांकि चीन ने अमेरिका के ऐसे आरोपों से इनकार किया है.

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