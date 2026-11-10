हनी ट्रैप क्यों है जासूसों का सबसे बड़ा हथियार? मोसाद की हसीना के जाल में कैसे फंसा परमाणु राज खोलने वाला शख्स

दुनिया में AI चिप बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी Nvidia के CEO जेनसन हुआंग का नाम एक ऐसे विवाद से जुड़ा है, जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचा दी है. हुआंग ने एक ऐसी महिला के साथ अफेयर की बात कबूली है, जिस पर अमेरिका ने चीनी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने का आरोप लगाया है. भले चीन ने इस आरोप से इनकार किया है लेकिन इस मामले ने जासूसी की दुनिया के सबसे पुराने हथियार 'हनी ट्रैप' को फिर चर्चा में ला दिया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपरचिप्स और साइबर वॉरफेयर के दौर में भी जासूसों का यह पुराना तरीका खत्म नहीं हुआ है. आखिर कैसे प्यार, आकर्षण और अंतरंग रिश्तों के जरिए ताकतवर लोगों से राज उगलवाए जाते हैं? चलिए इतिहास में जाकर देखते हैं.

मोहजाल में फंसाना और ब्लैकमेल करना

इतिहास ऐसे ताकतवर राजनेताओं और इन्साइडर लोगों से भरा पड़ा है, जो उन लोगों के जाल में फंस गए, जिनका काम ही उनका भरोसा जीतना और फिर उनसे खुफिया जानकारी निकालना या उन पर दबाव बनाने का मौका हासिल करना था. जासूसी की दुनिया में सबसे मशहूर खतरनाक महिला जासूस में से एक थी डच डांसर माता हारी. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के लिए जासूसी करने के आरोप में 1917 में उन्हें मौत की सजा दी गई थी.

अमेरिका और सोवियत रूस के बीच 'शीत युद्ध' के दौरान भी ऐसे कई दिलचस्प मामले सामने आए थे. फ्रांस के 'इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक रिसर्च' (IRSEM) के रिसर्चर क्लेमेंट रेनॉल्ट के अनुसार, 1964 में फ्रांस के राजदूत मॉरिस डेजीन को मॉस्को से वापस बुला लिया गया था, क्योंकि उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सामने आया था. इस कांड के बाद, तत्कालीन राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने एक बहुत ही मशहूर टिप्पणी की थी- "तो डेजीन, क्या तुम इधर-उधर सो रहे हो?".

रेनॉल्ट ने एक और मशहूर मामले का जिक्र किया, जिसमें सोवियत खुफिया एजेंसी KGB ने ब्रिटिश दूतावास के कर्मचारी जॉन वासल को ब्लैकमेल किया था. उन्होंने मॉस्को में जॉन वासल की कुछ ऐसी तस्वीरें ले ली थीं, जिनसे उनके समलैंगिक होने का पता चलता था.

इसी तरह 1980 के दशक में, इजरायल के व्हिसलब्लोअर मोर्डेकाई वानुनु को 'सिंडी' नाम की एक महिला ने अपने जाल में फंसा लिया. वानुनु ने ही इजरायल के गुप्त परमाणु कार्यक्रम का खुलासा किया था. रेनॉल्ट बताते हैं कि उस महिला ने वानुनु को रोम आने के लिए राजी कर लिया, जहां इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने उनका अपहरण कर लिया और उन्हें वापस इजरायल ले गई.

ऐसे 'हनी ट्रैप' के कई मामले तो सालों तक चलते रहे हैं. 1960 के दशक में, चीनी खुफिया एजेंसी के लिए गुप्त रूप से काम करने वाले चीनी ओपेरा गायक शी पेई पु ने फ्रांसीसी राजनयिक बर्नार्ड बोरसिकोट के साथ दो दशकों तक प्रेम संबंध रखा. इस दौरान बोरसिकोट ने उन्हें कई संवेदनशील जानकारियां सौंप दी थीं.

कई तरह के होते हैं हनी ट्रैप

न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार हनी ट्रैप कई तरह का हो सकता है. कुछ बहलाने-फुसलाने वाले ट्रेंड पेशेवर होते हैं, जैसे पूर्वी जर्मनी के मशहूर रोमियो जासूस. उनका काम था अकेली पश्चिमी जर्मन महिलाओं से प्यार का नाटक करना और उनसे जरूरी जानकारी निकालना. CIA ने बाद में एक स्टडी में कहा, "दूसरे विश्व युद्ध की वजह से अच्छे लड़कों की कमी हो गई थी. इसलिए अकेली पश्चिमी जर्मन महिलाएं, जो पुरुषों का साथ चाहती थीं, पूर्वी जर्मन पुरुष जासूसों का आसान निशाना बन गईं."

हर हनी ट्रैप हॉलीवुड फिल्म जैसा नहीं दिखता. खुफिया एजेंसियों ने सेक्स वर्कर्स, बिजनेस के बड़े लोगों और ऐसे लोगों का भी इस्तेमाल किया है जो पहले से ही टारगेट की दुनिया में घूमते हैं. यही वजह है कि Nvidia वाला आरोप इतना दिलचस्प है.

रेनॉल्ट ने कहा कि इस अफेयर में शामिल महिला एलिस हुआंग, मेगास्पीड में एक बड़ी पोस्ट पर थी. मेगास्पीड सिंगापुर की एक कंपनी है जो AI कंप्यूटर के लिए जरूरी चीजें बनाती है और Nvidia के साथ काम करती थी. रेनॉल्ट ने कहा, "कहा जा रहा है कि उसे चीन के स्टेट सिक्योरिटी मंत्रालय ने एजेंट के तौर पर भर्ती किया था. वह ऐसी जगह पर थी, जहां से वह जेनसन हुआंग से आसानी से संपर्क कर सकती थी. यहां दिलचस्प बात यह है कि 'AI वॉर' का एक बड़ा आदमी एक काफी पुराने तरीके वाले ऑपरेशन में फंस सकता है.

हर देश की जासूसी एजेंसियां करती हैं ऐसा?

हनी ट्रैप कौन बिछाता है? रेनॉल्ट के मुताबिक इसका छोटा सा जवाब है कि लगभग हर देश. लेकिन सभी देश इन्हें चलाने में एक जैसे सक्षम नहीं हैं. रेनॉल्ट ने बताया कि इन मिशनों में एजेंटों को खुद को पूरी तरह से झोंकना पड़ता है, तन और मन से. इसलिए उन्होंने कहा कि तानाशाही वाली सरकारें, जो अपने नागरिकों पर ज्यादा दबाव डाल सकती हैं या जिनमें मजबूत विचारधारा होती है, वे अपने एजेंटों से ऐसी कुर्बानी करवाने में ज्यादा बेहतर स्थिति में हो सकती हैं.

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