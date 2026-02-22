सस्ता सोना, बड़ा मुनाफा, NSE ला रहा है 10 ग्राम गोल्ड फ्यूचर्स, अब हर घर में होगा एक 'गोल्ड ट्रेडर'

अगर आप भी सोने में निवेश करने का शौक रखते हैं लेकिन भारी-भरकम बजट की वजह से कदम पीछे खींच लेते थे, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने मिडिल क्लास और छोटे निवेशकों के लिए सोने के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए हैं. 16 मार्च से NSE 'गोल्ड 10 ग्राम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट' लॉन्च करने जा रहा है.

क्या है यह नई स्कीम?

अब तक गोल्ड फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना बड़े प्लेयर्स का खेल माना जाता था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज बड़े होते थे. लेकिन NSE के इस कदम के बाद, अब आप सिर्फ 10 ग्राम सोने के लॉट में ट्रेडिंग कर सकेंगे. इसका सीधा मतलब यह है कि अब आम आदमी भी शेयर बाजार की तरह सोने के उतार-चढ़ाव से मुनाफा कमा पाएगा.

क्यों खास है 10 ग्राम गोल्ड फ्यूचर्स?

आपको एक साथ बहुत सारा पैसा ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है. छोटे निवेशक अपनी बचत के अनुसार सोने में पोजीशन ले सकते हैं.

यह NSE के प्लेटफॉर्म पर होगा, इसलिए प्योरिटी की चिंता खत्म और ट्रांजेक्शन पूरी तरह सेफ होगा.

10 ग्राम का छोटा साइज होने की वजह से इसमें खरीदारों और बेचने वालों के नंबर ज्यादा होंगे, जिससे सौदे को कैश में बदलना आसान होगा.

अगर आपने घर के लिए फिजिकल सोना खरीदा है और दाम गिरने का डर है, तो आप यहां शॉर्ट पोजीशन लेकर अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं.

NSE का यह कदम कमोडिटी मार्केट में गेम-चेंजर साबित होगा. यह कदम ना केवल सोने की ट्रेडिंग को आसान बनाएगा, बल्कि निवेशकों में जागरूकता भी बढ़ाएगा.

कैसे बनेगा हर आम आदमी गोल्ड ट्रेडर?

अब तक ज्वेलर्स से सोना खरीदना एक पारंपरिक तरीका था, जिसमें मेकिंग चार्जेस और सुरक्षा की टेंशन रहती थी. लेकिन डिजिटल गोल्ड फ्यूचर्स में कोई स्टोरेज चार्ज के साथ कोई चोरी होने का डर नहीं होगा. साथ ही बाजार के लाइव रेट्स पर सीधा ट्रेड कर पाएंगे.

