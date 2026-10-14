रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस का ऐलान, PM मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, जानिए कितने रुपये मिलेंगे  

रेलवे के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने रेलकर्मियों के लिए फेस्टिव बोनस का ऐलान कर दिया है. आज 14 अक्‍टूबर बुधवार को हुई मीटिंग में कैबिनेट ने 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस को मंजूरी दी है. सरकार ने देश के सभी नॉन-गैजेटेड रेलकर्मियों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्‍ड बोनस का ऐलान किया है.

केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने बुधवार शाम 4 बजे कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी. इसमें उन्‍होंने बताया कि दिवाली तोहफे के तौर पर रेलकर्मियों के लिए 78 दिन के बोनस का फैसला लिया गया है.

11.40 लाख रेलकर्मियों को फायदा

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए, 78 दिनों के PLB को मंजूरी दी है. इसका फायदा 11 लाख 40 हजार 770 रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा. रेलकर्मियों को 2009.61 करोड़ रुपये बोनस के तौर पर दिए जाएंगे.

इन रेलकर्मियों को मिलेंगे 17,951 रुपये

प्रत्‍येक रेलकर्मियों के लिए बोनस की अधिकतम राशि 78 दिनों के लिए 17,951 रुपये है. ये राशि रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों को दी जाएगी.

स्टेशन मास्टर

ट्रैक मेंटेनर

लोको पायलट

ट्रेन मैनेजर (गार्ड)

सुपरवाइजर

टेक्नीशियन

टेक्नीशियन हेल्पर

पॉइंट्समैन

रेल मंत्रालय के स्‍टाफ

अन्य ग्रुप 'C' कर्मचारी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेलवे कर्मचारियों को हर साल दुर्गा पूजा-दशहरा की छुट्टियों से पहले PLB का भुगतान किया जाता है. इस साल भी, लगभग 11.40 लाख नॉन-गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर PLB राशि का भुगतान किया जा रहा है. ये रेलवे कर्मचारियों को रेलवे के प्रदर्शन में सुधार की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है.

रेलवे कर्मचारियों कों 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस दिया जाता है, जिसका कैलकुलेशन 7,000 रुपये की मिनिमम सैलरी के आधार पर किया जाता है. इस हिसाब से उन्‍हें 17,951 रुपये दिए जाते रहे हैं. मिनिमम सैलरी की ये लिमिट साल 2014-15 से ही नहीं बदली गई है, जिसके चलते रेलकर्मियों के लिए बोनस की राशि भी 11 साल से नहीं बढ़ी है.

IRTSA समेत रेलकर्मियों के कई संगठनों ने बोनस कैलकुलेशन के लिए न्‍यूनतम वेतन की सीमा को 7,000 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 18 हजार रुपये करने की मांग की है. इस आधार पर उनका बोनस 46,184 रुपये बनते हैं.

रेल मंत्री को लिखा गया था पत्र

रेलवे बोनस के मुद्दे पर रेल यूनियनों की मांग के बाद राज्यसभा सांसद और CPI(M) नेता जॉन ब्रिटास ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 के बोनस के लिए भुगतान वाले दिनों की संख्या बढ़ाने और कैलकुलेशन की सीमा में संशोधन का आग्रह किया है.

पत्र के मुताबिक, रेलवे कर्मचारियों को फिलहाल 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलता है, लेकिन इसके कैलकुलेशन के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 2013-14 से 7,000 रुपये बनी हुई है.

जॉन ब्रिटास ने श्रमिक संगठन सीटू की मांग का हवाला देते हुए बोनस कैलकुलेशन की सीमा कम से कम 28,440 रुपये प्रति महीने करने की अपील की है. ये आंकड़ा न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते के आकलन पर आधारित बताया गया है.

उन्होंने कहा कि त्योहारों का समय देखते हुए सरकार को जल्द फैसला लेना चाहिए, ताकि कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिल सके.

लंबे समय से रेलवे में बोनस बढ़ाने की मांग

रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि कोल इंडिया और स्‍टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी प्रोडक्टिविटी लिंक्‍ड बोनस मिलता रहा है, लेकिन पिछले 10 साल में ये 2 से 3 गुना हो गया है, जबकि रेलवे का बोनस स्थिर है.

कोल और सेल के कर्मचारियों के बोनस में लगातार साल-दर-साल बढ़ोतरी हो रही है. पिछले साल कोल इंडिया के कर्मचारियों को 1.03 लाख रुपये और सेल कर्मचारियों को करीब 29,500 रुपये बोनस मिला था. इस साल कोल इंडिया कर्मियों को 1.10 लाख और सेल कर्मियों को 40 हजार रुपये बोनस मिलने की चर्चा है. ऐसे में रेलवे कर्मचारियों के बीच इस अंतर को लेकर थोड़ा असंतोष भी है. हालांकि राहत इस बात की है क‍ि दुर्गा पूजा से पहले सरकार ने बोनस का ऐलान कर दिया है.

यह भी पढ़ें | दिवाली बोनस पर रेलवे कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, 41149 रुपये के वायरल दावे पर बोर्ड का क्‍लेरिफिकेशन