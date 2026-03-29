ईरान जंग का असर: टॉप 7 कंपनियों ने गंवाए 1.75 लाख करोड़, पर इन 3 ने निवेशकों के करा दिए मजे

Share Market Update: मध्य पूर्व में तनाव का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिख रहा है. बीते हफ्ते देश की शीर्ष 10 में से सात कंपनियों का मार्केट कैप 1.75 लाख करोड़ रुपए कम हो गया है. 23-27 मार्च के बीच भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई. इस दौरान निफ्टी 1.28 प्रतिशत या 294.90 अंक गिरकर 22,819.60 और सेंसेक्स 1.27 प्रतिशत या 949.74 अंक गिरकर 73,583.22 पर बंद हुआ.

टॉप 10 कंपनियों में से कुछ कंपनियों के मार्केट कैप में गिरावट देखी गई है. इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं. वहीं दूसरी तरफ, L&T, बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस के मार्केट कैप में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

किन कंपनियों का घटा मार्केट कैप