लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट बिजली संकट के कारण 24 घंटे के लिए बंद, एयर इंडिया की उड़ानें रद्द

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन एयर इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि लंदन हीथ्रो से आने और जाने वाली उसकी उड़ाने बाधित हो गई हैं.लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट (London Heathrow Airport) को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि शहर के पश्चिमी हिस्से में एक सबस्टेशन में आग लगने की वजह से बिजली सप्लाई रुक गई. इससे 16,000 से अधिक घरों में पावर सप्लाई बाधित हुई.

एयर इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा कि मुंबई से लंदन हीथ्रो जाने वाली एआई129 मुंबई लौट रही है और दिल्ली से आने वाली एआई161 को फ्रैंकफर्ट की ओर मोड़ दिया गया है.

एयरलाइन ने कहा, "आज सुबह की एआई111 सहित लंदन हीथ्रो से आने-जाने वाली हमारी सभी उड़ानें 21 मार्च के लिए रद्द कर दी गई हैं. जैसे ही हमारे पास अधिक जानकारी होगी, हम अपडेट जारी करेंगे."

#ImportantUpdate Due to a significant power outage, London Heathrow Airport has been shut down until 23:59 on 21st March. All Air India flights to and from London Heathrow for 21st March have been cancelled. For more information or assistance, please call our Contact Centre at…

हालांकि, एयरलाइन ने आगे कहा कि लंदन गैटविक जाने वाली उड़ानों पर इसका असर नहीं पड़ेगा.

लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट ने एक एक्स पोस्ट में यात्रियों को यात्रा न करने और आगे की जानकारी के लिए एयरलाइनों से संपर्क बनाए रखने की सलाह दी है.

Due to a fire at an electrical substation supplying the airport, Heathrow is experiencing a significant power outage.



To maintain the safety of our passengers and colleagues, Heathrow will be closed until 23h59 on 21 March.



Passengers are advised not to travel to the airport… pic.twitter.com/7SWNJP8ojd