अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी से LIC मालामाल! सालभर में 63% बढ़ा पोर्टफोलियो

अदाणी ग्रुप शेयरों में जोरदार तेजी का फायदा उसके निवेशकों को हुआ है. देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) भी उनमें से एक है. 3 जून, 2024 तक के शेयरहोल्डिंग डेटा के मुताबिक बीते एक साल में LIC का अदाणी पोर्टफोलियो 63% बढ़ा है.

अदाणी कंपनियों में LIC का निवेश बढ़ा

2 जून, 2023 से LIC का अदाणी पोर्टफोलियो 27,233 करोड़ रुपये बढ़ा है, जिससे पोर्टफोलियो की कुल वैल्यू 70,501 करोड़ रुपये पहुंच गई, जो कि साल भर पहले तक 43,268 करोड़ रुपये थी.

अदाणी ग्रुप कंपनियों का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपये बढ़ा है, इससे LIC की होल्डिंग में भी जोरदार इजाफा हुआ है. अदाणी ग्रुप का पोर्टफोलियो अब प्री-हिंडनबर्ग लेवल पर पहुंच गया है, जो कि 19.1 लाख करोड़ रुपये था. शुक्रवार को अदाणी ग्रुप कंपनियों का कुल मार्केट कैप 84,000 करोड़ रुपये बढ़कर 17.9 लाख करोड़ रुपये चला गया था. आज सोमवार को अदाणी ग्रुप के शेयरों ने 19.1 लाख करोड़ रुपये का मार्केट कैप फिर से हासिल कर लिया.

इसी अवधि दौरान LIC ने कुछ मुनाफा भी बुक किया, इस साल की शुरुआत में लगभग 6,400 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है. शेयरहोल्डिंग डेटा के मुताबिक LIC का अदाणी पावर, अदाणी विल्मर या NDTV में कोई भी हिस्सा नहीं है.

GQG पार्टनर्स राजीव जैन ने भी कमाया रिटर्न

इसके पहले GQG पार्टनर्स के चेयरमैन और CIO राजीव जैन ने अदाणी ग्रुप में पैसा लगाकर महज 1.5 साल से भी कम वक्त में ढाई गुना तक रिटर्न कमाया है. 2023 जनवरी में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जैन ने अपनी फर्म GQG पार्टनर्स के जरिए अदाणी एंटरप्राइजेज की कई कंपनियों में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है. राजीव जैन ने ग्रुप में 4.3 बिलियन डॉलर का निवेश किया है, जो अब बढ़कर $12 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुकी है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)