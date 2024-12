अदाणी समूह के साथ नए प्रोजेक्टों पर चर्चा को तैयार है केरल : मंत्री पी. राजीव

केरल के कानून, उद्योग मंत्री पी. राजीव ने साफ़ कहा है कि राज्य सरकार को अदाणी समूह के साथ किसी भी नई परियोजना पर चर्चा करने से कोई परहेज़ नहीं है. केरल के मंत्री ने यह बड़ा बयान देते हुए यह भी साफ़ किया कि ऐसा तभी किया जाएगा, जब दोनों पक्षों के लिए मुनाफ़े वाली स्थिति बनेगी, और इससे केरल की जनता को भी फ़ायदा पहुंचेगा.

पी. राजीव का कहना है कि अदाणी ग्रुप ने केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम के निकट विझिनजाम बंदरगाह में बड़ा निवेश किया है. इस परियोजना को पूर्ववर्ती सरकारों ने शुरू किया था, जिसे उनकी सरकार ने भी आगे बढ़ाया है, क्योंकि सरकार चाहती है कि महत्वाकांक्षी ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के ज़रिये सरकार और जनता दोनों को फ़ायदा पहुंचे.

नई परियोजना पर अदाणी समूह से बातचीत से परहेज़ नहीं : पी. राजीव

केरल सरकार में उद्योग, कानून मंत्री हैं पी. राजीव

दोनों पक्षों के लाभ वाली स्थिति में नई परियोजना

अगर जनता को फ़ायदा, तो शुरू करेंगे परियोजना

अदाणी ग्रुप का पहले भी विझिनजाम बंदरगाह में निवेश

पूर्ववर्ती सरकार ने शुरू की थी विझिनजाम परियोजना

परियोजना से जनता और सरकार दोनों को लाभ

पी. राजीव ने समाचार एजेंसी PTI-भाषा से कहा कि राज्य सरकार कोई भी विशेष प्रोत्साहन देने के ख़िलाफ़ है तथा अपनी शर्तों पर काम करना चाहती है.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ऐसा कोई भी बड़ा उद्योग लगाने की इच्छुक नहीं, जिससे प्रदूषण और पारिस्थितिकी तंत्र को कोई नुकसान हो सकता हो. पी. राजीव के मुताबिक, "हम पूरी तरह से बड़े उद्योगों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, और बड़े उद्योगों की भी ज़रूरत है, ताकि हमारे लोगों को रोज़गार मिल सके, लेकिन उसे गैर-प्रदूषणकारी होना चाहिए..."

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)