Bank Open or Close Today: डिजिटल युग में बैंकों से जुड़े कई कामों के लिए अब बैंक ब्रांच जाना जरूरी नहीं होता, लेकिन चेक से निकासी, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने, बैंक खाता खुलवाने, पासबुक अपडेट करवाने, मैनेजर के पास खाते से पैसे कटने की शिकायत करने और कई और भी तरह के कामों के लिए बैंक ब्रांच जाना जरूरी होता है. सोमवार से शुक्रवार तक घर से दफ्तर की दौड़ लगाने या फिर बिजनेस में व्यस्त होने के चलते अक्सर लोगों को बैंक जाने का समय नहीं रह जाता. ऐसे में लोग बैंक से जुड़े कामों के लिए शनिवार का दिन तय कर रखते हैं. हालांकि मुश्किल ये है कि हर शनिवार को बैंक खुले नहीं होते. अगर आपने भी आज का दिन बैंक से जुड़े कामों के लिए सोच कर रखा है तो आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि आज 24 जनवरी, शनिवार को बैंक खुला है या बंद?
24 जनवरी, शनिवार को कहां खुला, कहां बंद है बैंक?
आज 24 जनवरी को महीने का चौथा शनिवार है. इसलिए आज देशभर में बैंक बंद रहेंगे. देश के किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में बैंक की शाखाएं नहीं खुलेंगी. आज महीने का चौथा शनिवार होने के चलते बैंकों में छुट्टियां रहेंगी.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की गाइडलाइंस के अनुसार, महीने में कुछ ही शनिवार को बैंक खुले रहते हैं, जबकि बाकी शनिवार को बंद रहते हैं. केंद्रीय बैंक के नियमों के अनुसार, हर महीने के दूसरे और आखिरी शनिवार को सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहते हैं. आज चूंकि 24 जनवरी है और ये महीने का चौथा शनिवार है. ऐसे में बैंक बंद रहेंगे.
कब-कब क्यों बंद रहेंगे बैंक?
लगातार चार दिनों तक बैंकों में कामकाज नहीं हो पाएगा. हालांकि मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी.
- 24 जनवरी को महीने का चौथा शनिवार रहने के कारण बैंक बंद रहेंगे.
- 25 जनवरी को रविवार पड़ रहा है, इसलिए देशभर में बैंक बंद रहेंगे.
- 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को लेकर बैंकों में छुट्टी रहेगी.
- 27 जनवरी को हड़ताल के चलते बैंकों में कामकाज ठप रह सकता है.
27 जनवरी को क्यों हड़ताल कर रहे बैंककर्मी?
देशभर के बैंक कर्मचारी एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के नेतृत्व में बुलाई गई इस हड़ताल का मुख्य केंद्र 'फाइव डे बैंकिंग' (5-Day Banking) की मांग है. बैंक यूनियनों की सबसे बड़ी मांग यह है कि बैंकों में हफ्ते में केवल पांच दिन काम की व्यवस्था लागू की जाए. वर्तमान में, बैंकों में केवल दूसरे और चौथे शनिवार को ही छुट्टी रहती है, जबकि पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक पूरी तरह खुले रहते हैं. यूनियन चाहती है कि महीने के सभी शनिवारों को आधिकारिक अवकाश घोषित किया जाए.
यूनियन का तर्क है कि मार्च 2024 में जब वेतन संशोधन (Wage Revision) समझौता हुआ था, तब भारतीय बैंक संघ (IBA) इस मांग पर सहमत हो गया था. हालांकि, सहमति के बावजूद सरकार द्वारा इसे लागू करने के लिए अभी तक आवश्यक अधिसूचना (Notification) जारी नहीं की गई है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है.
हड़ताल का कितना असर हो सकता है?
इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए यूनियनों ने डिजिटल मोर्चे पर भी पूरी ताकत झोंक दी है. ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA) के अनुसार, सोशल मीडिया पर #Implement5DayBanking हैशटैग के जरिए चलाए गए अभियान को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है.
इस अभियान के तहत लाखों पोस्ट किए जा चुके हैं. पोस्ट की पहुंच भी करीब 3 करोड़ यूजर्स तक होने का दावा किया जा रहा है. यूनियन ने 27 जनवरी 2026 को होने वाली इस हड़ताल में सभी कर्मचारियों से बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है.
