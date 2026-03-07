International Womens Day: अरुंधति भट्टाचार्य से प्रिया नायर तक... कॉर्पोरेट इंडिया की सूरत बदलने वाली 5 पावरफुल महिलाएं

कोई बैंकिंग जगत में मिसाल बनकर उभरीं, तो किसी ने सफल करियर छोड़ अपना बिजनेस स्‍थापित किया और कोई बायोटेक्‍नोलॉजी की अग्रदूत बनीं. अंतरराष्‍ट्ररीय महिला दिवस से पहले हम बात करने वाले हैं, 5 महिला दिग्‍गजों के बारे में, जो महिलाओं के लिए जीती-जागतीं मोटिवेशन से कम नहीं. हम बात करने वाले हैं, उन महिलाओं की, जिन्होंने बायोटेक, फाइनेंस, कंज्यूमर टेक और FMCG जैसे क्षेत्रों में देश के कॉर्पोरेट सेनारियो को नए तरह से परिभाषित किया है. इनकी यात्रा उद्यमिता, वैश्विक नेतृत्व और औद्योगिक बदलाव की एक अद्भुत मिसाल है.

अरबों डॉलर की कंपनियां खड़ी करने से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नेतृत्व करने तक, इन पावरफुल वुमन लीडर्स ने उन सेक्‍टर्स में टैबू को तोड़ा है जहां कभी पुरुषों का दबदबा था.

1. फाल्गुनी नायर: 50 की उम्र में शुरू किया 'नायका' का सफर

इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एक सफल करियर के बाद, फाल्गुनी नायर ने 50 साल की उम्र में 'नायका' (Nykaa) की नींव रखी. उन्होंने भारत के ब्यूटी रिटेल परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया और इसे देश के सबसे सफल और लाभदायक डिजिटल यूनिकॉर्न में से एक बनाया.

2. अरुंधति भट्टाचार्य: बैंकिंग से टेक्नोलॉजी तक का सफर

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला, अरुंधति भट्टाचार्य ने बाद में वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की ओर रुख किया. वर्तमान में सेल्सफोर्स इंडिया (Salesforce India) की प्रमुख के रूप में, वह अपने दशकों के वित्तीय अनुभव का उपयोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कर रही हैं.

3. किरण मजूमदार-शॉ: भारतीय बायोटेक की अग्रदूत

किरण मजूमदार-शॉ ने 1978 में बायोकॉन (Biocon) की स्थापना कर भारत के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग की शुरुआत की. एक छोटी सी शुरुआत से उन्होंने देश की अग्रणी बायोफार्मास्युटिकल कंपनी खड़ी की और वैज्ञानिक नवाचार के वैश्विक मानचित्र पर भारत को मजबूती से स्थापित किया.

4. काकू नखाते: बैंकिंग जगत की 'डील मेकर'

दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंकर काकू नखाते ने भारत में प्रमुख विलय और अधिग्रहण (M&A) को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाई है. बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने देश की वैश्विक वित्तीय कनेक्टिविटी को मजबूत करते हुए कई ऐतिहासिक सौदों को अंजाम दिया.

5. प्रिया नायर: FMCG सेक्टर का उभरता चेहरा

हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) की CEO और MD प्रिया नायर, वैश्विक उपभोक्ता व्यवसायों में भारतीय नेतृत्व के बढ़ते प्रभाव का प्रतिनिधित्व करती हैं. यूनिलीवर के ब्यूटी और वेलबीइंग पोर्टफोलियो में उनका नेतृत्व आधुनिक FMCG नवाचार और प्रभाव के पैमाने को दर्शाता है.

इन महिलाओं की कहानियां केवल पेशेवर सफलता के बारे में नहीं हैं, बल्कि नेतृत्व के पदों पर महिलाओं के लिए संभावनाओं के विस्तार के बारे में भी हैं, जो हमेशा से भारतीय महिला उद्यमियों को प्रेरित करती रहेंगी.

ये भी पढ़ें: सिलेंडर के दाम ₹115 तक बढ़े, कच्‍चा तेल रिकॉर्ड चढ़ा! पेट्रोल-डीजल और CNG-PNG पर अपडेट भी जान लीजिए