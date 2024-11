iQOO 13: भारत में पहला Snapdragon 8 Elite फोन जल्द होगा लॉन्च, दमदार फीचर्स से लैस

iQOO 13 स्मार्टफोन भारत में 3 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है. यह भारत में पहला फोन होगा जिसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite चिपसेट होगा. हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि यह फोन चीन में लॉन्च होने वाले मॉडल से थोड़ा अलग होगा. सबसे खास बात यह है कि भारतीय मॉडल में बैटरी का साइज चीनी मॉडल की तुलना में छोटा होगा. भारतीय मॉडल के प्रोडक्ट पेज में पहले ही इसका खुलासा हो चुका है, जिसमें 6,150mAh की बैटरी की तुलना में 6,000mAh की बैटरी मिलेगी.

6,000mAh की बैटरी के अलावा 120W फास्ट चार्जिंग

हालांकि, 6,000mAh की बैटरी काफी बड़ी है, लेकिन यह जरूरी है क्योंकि क्वालकॉम चिपसेट में ओरायन नामक कस्टम हाई-परफॉर्मेंस कोर का इस्तेमाल हो रहा है. यही कारण है कि लेटेस्ट एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन अब लगभग 6,000mAh से अधिक की बैटरी साइज के साथ आ रहे हैं. इसके अलावा, 120W फास्ट चार्जिंग भी पैकेज का हिस्सा है, जो चीनी मॉडल जैसा ही है.

भारत में लॉन्च होने वाला सबसे फास्ट फोन

यह भारत में लॉन्च होने वाले सबसे फास्ट फोन में से एक होगा क्योंकि इसमें 16GB LPDDR5X रैम और 1 TB तक की फास्ट स्टोरेज भी होगी. फोन में 6.82 इंच का AMOLED पैनल भी मिलेगा, जिसमें 2K रेजोल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट होगा, जो हाई-रिज़ॉल्यूशन वाले गेम खेलते समय भी इसे सुपर स्मूथ महसूस कराएगा.

फोन में कई दमदार फीचर्स

फोन की अन्य फीचर्स में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, स्टीरियो स्पीकर, 32-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप शामिल है, जिसमें प्रत्येक प्राइमरी, टेलीफोटो और अल्ट्रा-वाइड ड्यूटी के लिए तीन 50-मेगापिक्सल के सेंसर का उपयोग किया गया है.

iQOO 13 को दो कलर में लॉन्च किए जाने की उम्मीद

फोन को दो कलर में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है: लीजेंड, जो बीएमडब्ल्यू मोटरस्पोर्ट के साथ इसके सहयोग का हिस्सा है और नार्डो ग्रे. इस फोन का एक और खास चीज IP69 वाटर और डस्ट रेटिंग है, जो भारत में लॉन्च किए गए फोन के लिए पहला होगा.

Vivo का नया फ्लैगशिप फोन Vivo X200 Pro दिसंबर में होगा लॉन्च

दें कि iQOO की मूल कंपनी Vivo भी दिसंबर में भारत में अपना नया फ्लैगशिप फोन Vivo X200 Pro लॉन्च करने वाली है - इसका फोकस Zeiss को-इंजीनियरर्ड कैमरा सिस्टम पर होगा और यह MediaTek Dimensity 9400 चिपसेट द्वारा ऑपरेट होगा, जो पहली बार21 नवंबर को Oppo Find X8 में दिखाई देगा.

भारतीय स्मार्टफोन बाजार में iQOO की हिस्सेदारी 2.70%

इंटरनेशनल डाटा कॉर्पोरेशन (IDC) के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, iQOO का भारतीय स्मार्टफोन बाजार में 2.70 प्रतिशत हिस्सा है.इसके शिपमेंट में 31.60 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो भारतीय स्मार्टफोन बाजार में मोटोरोला के 179.30 प्रतिशत लाभ के बाद दूसरे स्थान पर है.

यह पहली बार नहीं है जब iQOO ने लेटेस्ट स्नैपड्रैगन फ्लैगशिप चिपसेट के साथ पहला फोन लॉन्च करने जा रहा है, क्योंकि इसने भारत में iQOO 12 और 11 के साथ भी ऐसा ही किया था. यह फोन iQOO को अपनी बाजार हिस्सेदारी को और बढ़ाने में मदद कर सकता है क्योंकि यह भारत में स्मार्टफोन सेगमेंट में प्रीमियम होने के ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, जो एप्पल की जबरदस्त ग्रोथ का भी कारण है.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)