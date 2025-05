Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स 400 अंक उछला, अदाणी ग्रुप के शेयरों में भी तेजी

Stock market opening bell: भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार 14 मई की सुबह तेजी के साथ शुरुआत की है. कल यानी मंगलवार को जहां बाजार में जबरदस्त मुनाफावसूली देखने को मिली थी, वहीं आज के प्री-ओपन सेशन में ही बाजार हरे निशान में आ गया. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई और निवेशकों का सेंटिमेंट मजबूत नजर आया.

सुबह 9:09 बजे तक के प्री-ओपनिंग डेटा के अनुसार, बीएसई सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.16% की बढ़त के साथ 81,278.49 पर था. इसी तरह, निफ्टी भी 35 अंक यानी 0.14% की मजबूती के साथ 24,613.80 पर देखा गया.

शुरुआती कारोबार में खरीदारी का ट्रेंड

9:21 बजे बाजार खुलने के साथ ही खरीदारी का ट्रेंड और तेज हो गया. बीएसई सेंसेक्स 401.81 अंक यानी 0.50% बढ़कर 81,550.03 तक पहुंच गया. वहीं, निफ्टी भी 116.20 अंक यानी 0.47% की मजबूती के साथ 24,694.55 पर ट्रेड करता दिखा.

आज के शुरुआती कारोबार में अदाणी ग्रुप के कई शेयर हरे निशान में थे. जिसमें सबसे ज्यादा तेजी अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों में देखी गई.यह शेयर 9 बजकर 28 मिनट पर 1.36% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था. इसके अलावा अदाणी ग्रीन एनर्जी में भी 1.25% की तेजी देखी गई.

कल भारी गिरावट के बाद आज हो रही रिकवरी

मंगलवार को सेंसेक्स 1,281 अंक यानी 1.55% गिरकर 81,148.22 पर बंद हुआ था. वहीं निफ्टी में भी 346 अंक यानी 1.39% की कमजोरी आई थी और यह 24,578.35 पर बंद हुआ था. लेकिन बुधवार को प्री-ओपन से ही बाजार में रिकवरी के संकेत दिखने लगे थे.

कल की गिरावट के बाद आज की शुरुआत से ये साफ है कि बाजार में खरीदारी लौट रही है. निवेशक आज के सत्र में यह देखना चाहेंगे कि क्या बाजार इस बढ़त को बनाए रखता है या दोबारा मुनाफावसूली हावी होती है. आने वाले घंटों में मार्केट का रुख ग्लोबल संकेतों और सेक्टोरल मूवमेंट पर भी निर्भर करेगा.



