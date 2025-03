Stock Market Today: शेयर बाजार में लगातार 5वें तेजी का सिलसिला जारी, Adani Group के सभी शेयरों में उछाल

Stock Market Opening Bell: भारतीय शेयर बाजार में पिछले चार दिनों से जारी जबरदस्त तेजी पर शुक्रवार को धीमी शुरुआत. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 21 मार्च 2025 को प्री-ओपनिंग सेशन में ही बाजर कमजोरी के साथ खुला.सेंसेक्स 193.06 अंक(0.25%) गिरकर 76,155 पर और निफ्टी 22.40 अंक (0.097%) पर था. वहीं, सुबह 9:15 बजे सेंसेक्स 229 अंक गिरकर 76,118.68 पर और निफ्टी 40 अंक फिसलकर 23,150.20 पर पहुंच गया. हालांकि, इसके बाद बाजार में शानदार रिकवरी हुई .

शुरुआती कारोबार में 9:45 के करीब सेंसेक्स 262.64 अंक (0.34%) की शानदार बढ़त के साथ 76,610.70 पर कारोबार कर रहा था. वहीं, निफ्टी भी शुरुआती गिरावट के बाद 83.05 अंक (0.36%) की तेजी के साथ 23,273.70 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था.

अदाणी ग्रीन एनर्जी 2 फीसदी से अधिक उछला

आज के कारोबार में भी अदाणी ग्रुप के सभी शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं. शुरुआती कारोबार में अदाणी ग्रीन एनर्जी 2 फीसदी से अधिक उछाल के साथ सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज करने वाले शेयरों में शामिल रहा. इसके अलावा अदाणी पावर और अदाणी पोर्ट्स के शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली.

बीते चार दिनों में निवेशकों ने जमकर कमाया मुनाफा

बीते दिन यानी गुरुवार को सेंसेक्स 899 अंक (1.19%) की तेजी के साथ 76,348.06 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 283 अंक (1.24%)उछलकर 23,190.65 पर पहुंचा.

वहीं, पिछले चार कारोबारी सत्रों में भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी रही. इस दौरान सेंसेक्स 2,519 अंक चढ़ा .इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति में 17.43 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ. बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) चार दिन में 17,43,418.8 करोड़ रुपये बढ़कर 4,08,61,851.73 करोड़ रुपये (4,730 अरब अमेरिकी डॉलर) हो गया.





