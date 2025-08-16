विज्ञापन
ग्राउंड रिपोर्ट: नमकीन से लेकर घी तक... क्या-क्या होगा सस्ता? GST स्लैब में बदलाव से लोगों को कितनी राहत?

मक्खन का 100 ग्राम का पैक अभी ₹62 में बिक रहा है. इस पर करीब ₹7.45 जीएसटी लगाई जाती है. अगर मक्खन पर 5% जीएसटी टैक्स लगता है तो इस पर टैक्स घट के सिर्फ ₹3.10 रह जाएगा.

  • जीएसटी स्लैब घटाकर 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत करने से खाने-पीने की चीजें आम आदमी के लिए सस्ती हो जाएंगी
  • सरसों तेल, नमकीन, घी, फलों के जूस और मक्खन जैसे उत्पादों की कीमतों में जीएसटी कमी से राहत मिलेगी
  • आम जनता ने इस प्रस्ताव को सकारात्मक माना है और इसे दिवाली के लिए सरकार का तोहफा बताया है
भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जीएसटी को लेकर कई बड़े ऐलान किए. पीएम ने कहा कि इस बार दिवाली पर देशवासियों को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, जिसके लिए सरकार नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म पर काम कर रही है. इसके बाद ही मंत्रालय ने काउंसिल से आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव दिया. एनडीटीवी ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में ये पता करने की कोशिश की है कि अगर जीएसटी 12% से घटकर 5% हो जाता है तो आम आदमी को कितनी राहत मिल सकती है.

एनडीटीवी ने गाजियाबाद में अग्रवाल आटा चक्की और दाल स्टोर के मालिक दीपक अग्रवाल से बात की. उन्होंने बताया कि जीएसटी में स्लैब बदलने से कितना असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि, 'उपभोक्ता अब ज्यादा से ज्यादा खाने-पीने का सामान खरीद सकेंगे, क्योंकि वो अब अफॉर्डेबल हो जाएंगे. हमारी सेल बढ़ेगी...लोग अभी कुछ महंगी चीजें नहीं खरीद रहे हैं.'

पैकेज नमकीन और सरसों का तेल

अभी हर तरह के ब्रांडेड और पैकेज नमकीन और खाने-पीने के तेल पर 12% जीएसटी लगाई जाती है. मान लीजिए ब्रांडेड नमकीन का 1 पैकेट ₹105 में बिकता है. इस पर अभी जीएसटी ₹12 से कुछ ज्यादा लगता है. अगर इसको 5% के जीएसटी स्लैब में शिफ्ट किया जाता है तो GST घटकर ₹5 के आसपास हो जाएगा. यानी करीब 7 रुपए तक सस्ता हो सकता है.

वहीं, सरसों के तेल के 1 लीटर पैकेट की कीमत ₹210 है. इस पर अभी करीब ₹25 जीएसटी लगती है. अगर इसे 5% GST स्लैब में रखा जाता है तो इस पर टैक्स घटकर ₹10.50 हो जाएगा, यानी 1 किलो सरसों का तेल करीब ₹15 तक सस्ता हो जाएगा.

घी

घी के 1 लीटर पैकेट की कीमत ₹675 है. इस पर अभी 12% जीएसटी लगता है. अगर इसको 5% GST स्लैब में शिफ्ट किया जाता है तो टैक्स 7% तक कम हो जाएगा, यानी घी का 1 किलो का पैकेट करीब ₹48 सस्ता हो जाएगा.

फ्रूट जूस

  • गुआवा जूस

बाजार में एक ब्रांडेड गुआवा जूस के 1 लीटर के पैक की कीमत ₹112 है. इसमें अभी 12% जीएसटी लगता है, यानी ₹13.44 पैसे सरकार टैक्स लगाती है. अगर जूस के 1 लीटर के पैक को 5% जीएसटी स्लैब में शिफ्ट किया जाता है तो इस पर टैक्स घट के ₹5.60 रह जाएगा, यानी हर एक लीटर का फ्रूट जूस करीब Rs.7. रुपए तक सस्ता हो जाएगा.

  • मैंगो जूस

मार्केट में मैंगो जूस का 2 लीटर का पैक ₹99 में बिक रहा है. इस पर अभी करीब ₹12 जीएसटी लगाई जाती है. अगर इसे 5% जीएसटी कैटेगरी में शिफ्ट किया जाता है तो ये करीब ₹7 तक सस्ता हो जाएगा.

मक्खन

मक्खन का 100 ग्राम का पैक अभी ₹62 में बिक रहा है. इस पर करीब ₹7.45 जीएसटी लगाई जाती है. अगर मक्खन पर 5% जीएसटी टैक्स लगता है तो इस पर टैक्स घट के सिर्फ ₹3.10 रह जाएगा, यानी 100 ग्राम का Butter का एक औसत पैकेट ₹4 से ₹4.50 तक सस्ता हो जाएगा.

एनडीटीवी ने जब उपभोक्ता से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि, 'यदि ये प्रस्ताव लागू होता है तो आम लोगों के लिए अच्छा होगा. प्रधानमंत्री मोदी जो ये कदम उठा रहे हैं, वह अगले दिवाली के लिए हमारे लिए तोहफा ही है.'

