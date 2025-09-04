GST कटौती से आज शेयर बाजार में दिखेगी तेज हलचल: Fertiliser, Auto, Cement समेत इन सेक्टर के स्टॉक्स पर रखें नजर

जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाते हुए एक बड़ा फैसला लिया है जिससे आज यानी 4 सितंबर को भारतीय शेयर बाजार में तेज हलचल दिख सकती है. पैनल ने मौजूदा 4 स्लैब वाले GST स्ट्रक्चर (5%, 12%, 18% और 28%) को आसान बनाकर सिर्फ 2 स्लैब (5% और 18%) करने को मंजूरी दी है . टैक्स स्लैब को आसान बनाकर कई जरूरी चीजों पर GST घटा दिया गया है. इसके अलावा कुछ खास प्रोडक्ट्स जैसे हाई-एंड कार, तंबाकू और सिगरेट पर 40% का अलग स्लैब लगाने का भी फैसला किया है.

इस बदलाव का सीधा असर आपकी जेब से लेकर शेयर बाजार में कई सेक्टरों और कंपनियों के शेयर पर दिख सकता है. अब फर्टिलाइजर से लेकर ऑटो और सीमेंट तक कई सेक्टरों के स्टॉक्स फोकस में आ गए हैं.अब सवाल ये है कि कौन से शेयर दिलाएंगे मोटी कमाई और किन-किन सेक्टर की कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए जिससे सबसे बड़ा फायदा मिल पाए .

Auto और Auto कंपोनेंट से जुड़े शेयर पर फोकस

छोटी कार, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. इससे गाड़ियों की कीमतों और मांग पर असर होगा. Maruti Suzuki, Tata Motors, Mahindra & Mahindra और Hero MotoCorp जैसी कंपनियों पर फोकस रहेगा.

Fertiliser और Agro Stocks

खाद और एग्रोकेमिकल से जुड़ी कंपनियों को बड़ा फायदा मिलेगा. फर्टिलाइजर एसिड और बायो पेस्टिसाइड्स पर GST 12–18% से घटाकर 5% कर दिया गया है. इससे UPL, PI Industries और Rallis India जैसी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी जा सकती है.

रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स पर रखें नजर

रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy Stocks) सेक्टर में भी राहत मिली है. सोलर कुकर, सोलर वाटर सिस्टम और उनके पार्ट्स पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. इसका असर Adani Green Energy, KPI Green Energy, Sterling & Wilson Renewable Energy और Tata Power जैसी कंपनियों पर होगा.

Cement और बिल्डिंग मेटेरियल स्टॉक्स

सीमेंट पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. इससे घर बनाने की लागत और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट घटेगी. UltraTech Cement, Shree Cement, Ambuja Cements, ACC और Dalmia Bharat जैसी कंपनियां में आज तेजी देखने को मिल सकती है.

Textile और Apparel Stocks

टेक्सटाइल सेक्टर में सिंथेटिक यार्न, मैनमेड फाइबर, कारपेट और रबर थ्रेड्स पर GST अब सिर्फ 5% लगेगा, जो पहले 12% था. वहीं कपड़ों के लिए 5% GST की लिमिट 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है. यानी अब 2500 रुपये तक के कपड़े 5% GST स्लैब में आएंगे. वहीं 2500 रुपये से ज्यादा कीमत वाले कपड़े 18% GST स्लैब में जाएंगे. इससे V-Mart, Vishal Mega Mart, Vardhman Textiles, Arvind, Raymond, Page Industries और Welspun India जैसे स्टॉक्स पर असर दिख सकता है.

GST पर नए रेट का इंश्योरेंस शेयरों पर असर

यह फैसला इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बड़ा गेमचेंजर माना जा रहा है. अब टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ और ULIP जैसी पॉलिसियों पर ग्राहकों को करीब 15% तक की सीधी राहत मिलेगी, जिससे शॉर्ट-टर्म में HDFC Life और SBI Life जैसे शेयरों में तेजी दिख सकती है. हालांकि, ITC का फायदा खत्म होने से बीमा कंपनियों की लागत 5-7% बढ़ेगी, जिससे मिड-टर्म में मार्जिन पर दबाव रह सकता है.

बता दें कि बीते दिन यानी बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स 409 अंक चढ़कर 80,567 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 135 अंक बढ़कर 24,715 पर पहुंचा.अब सबकी नजर इस बात पर है कि 22 सितंबर से लागू होने वाले नए GST स्ट्रक्चर का मार्केट पर क्या असर होगा और कौन से स्टॉक्स निवेशकों के लिए बड़ी कमाई का मौका देंगे.