क्या टूटने वाला है सोना-चांदी का 'बबल'? रिपोर्ट में आई बड़ी चेतावनी, भूलकर भी न करें ये गलती

Gold-Silver Price Crash: अगर आप भी सोने और चांदी की चमक या फिर गिरावटा देखकर उसमें पैसा झोंकने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए. दरअसल मार्केट में एक ऐसी खबर आई है जो आपके होश उड़ा सकती है. ऑल टाइम हाई लेवल छूने के बाद गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में जो गिरावट शुरू हुई है, उसने निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं.

24 घंटे में पलटा खेल

मार्केट में आए इस क्रैश का अंदाजा इन बातों से लगाया जा सकता है कि सोना सिर्फ एक दिन पहले ₹1,93,096 के रिकॉर्ड लेवल पर था, जो अचानक 13% गिरकर ₹1,67,406 प्रति 10 ग्राम पर आ गया. चांदी की हालत तो और भी खराब है. यह 17% तक टूट गई और ₹4,20,048 से सीधे ₹3,32,002 प्रति किलो पर आ गई.

क्या है रिपोर्ट में?

व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड (White Oak Capital MF) की एक रिपोर्ट ने निवेशकों को अलर्ट किया है. रिपोर्ट के अनुसार चांदी अपनी लिमिट से ज्यादा महंगी हो चुकी है और अब इसमें कभी भी बड़ा विस्फोट हो सकता है. रिपोर्ट में गोल्ड-सिल्वर रेश्यो के गिरने की बात कही गई है. बताया गया है कि आमतौर पर यह रेश्यो 80:1 होता है, लेकिन अब यह गिरकर 46:1 पर आ गया है. इतिहास से पता चलता है कि जब भी चांदी सोने के मुकाबले इतनी महंगी हुई है, उसके बाद उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है.

रिपोर्ट में साल 2011 में आई चांदी की गिरावट का भी जिक्र है. इसमें बताया है कि चांदी के टॉप बनाने के बाद उसे रिकवर होने में 9 साल लगे थे. वहीं 2012 के बाद सोने को वापसी करने में 7 साल का समय लगा. क्या आप इतना लंबा इंतजार करने के लिए तैयार हैं? रिपोर्ट आगे कहती है कि अगर ग्लोबल मार्केट में गिरावट आती है, तो गिरता हुआ रुपया भी आपके निवेश को डूबने से नहीं बचा पाएगा.

अब आपको क्या करना चाहिए?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांदी में मिले मुनाफे को निकालने का यह सही समय है. सोने-चांदी में अपनी कुल पूंजी का केवल 10-15% ही रखें. बाकी पैसा इक्विटी फंड या ब्लू चिप स्टॉक्स में लगाएं. साथ ही जब हर कोई खरीदने के लिए दौड़ रहा हो, तब अलर्ट हो जाना ही समझदारी है. एग्जिट डोर पर भीड़ लगने से पहले सेफ बाहर निकलना बेहतर है.