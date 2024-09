सिर्फ़ चार साल में दुनिया के दूसरे ट्रिलियनेयर बन जाएंगे गौतम अदाणी

भारत के अरबपति उद्योगपति तथा अदाणी समूह (Adani Group) के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) की नेटवर्थ सिर्फ़ चार साल में, यानी वर्ष 2028 तक एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹84 लाख करोड़) का आंकड़ा छू जाएगी, और वह दुनिया के दूसरे ट्रिलियनेयर (Trillionaire) और भारत के पहले ट्रिलियनेयर बन जाएंगे. इन्फ़ॉर्मा कनेक्ट एकेडमी (Informa Connect Academy) की एक रिपोर्ट के मुताबिक अदाणी समूह के संस्थापक की मौजूदा नेटवर्थ 84 अरब अमेरिकी डॉलर है, और 122.86 फ़ीसदी की औसत सालाना वृद्धि दर के साथ वह चार साल में 1,000 अरब अमेरिकी डॉलर (एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) का आंकड़ा छू लेंगे.

सबसे पहले ट्रिलियनेयर बनेंगे एलन मस्क

दुनियाभर में बिलियनेयर से ट्रिलियनेयर बनने की दौड़ में सबसे आगे टेस्ला (Tesla), स्पेसएक्स (SpaceX) और माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट X (अतीत में ट्विटर) के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) हैं, जो वर्ष 2027 तक ही दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनेयर बन सकते हैं. उनकी मौजूदा नेटवर्थ 195 अमेरिकी डॉलर है, और उनकी औसत सालाना वृद्धि दर 109.88 फ़ीसदी है.

मुकेश अंबानी को ट्रिलियनेयर बनने में लगेंगे 9 साल

इस वक्त भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) दूसरे भारतीय ट्रिलियनेयर होंगे, जिनके वर्ष 2033 तक ट्रिलियनेयर बनने की उम्मीद है. इन्फ़ॉर्मा कनेक्ट एकेडमी की ट्रिलियनेयर सूची में रिलायन्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी दुनिया के 8वें उद्योगपति हैं. 116 अरब अमेरिकी डॉलर की मौजूदा नेटवर्थ के साथ मुकेश अंबानी 28.25 फ़ीसदी की औसत सालाना वृद्धि दर हासिल कर रहे हैं, और नौ वर्ष में ट्रिलियनेयर सूची में स्थान पा लेंगे.

NVidia CEO जेनसन हुआंग भी 2028 में बनेंगे ट्रिलियनेयर

एलन मस्क और गौतम अदाणी के बाद सूची में तीसरे पायदान पर सॉफ़्टवेयर कंपनी NVidia के CEO जेनसन हुआंग (Jensen Huang) हैं, जिनके वर्ष 2028 तक ही ट्रिलियनेयर बनने की संभावना है. इस वक्त जेनसन हुआंग की नेटवर्थ 77 अरब अमेरिकी डॉलर है, और उनकी औसत सालाना वृद्धि दर 111.88 फ़ीसदी है. वैसे, इन्फ़ॉर्मा कनेक्ट एकेडमी की संभावित ट्रिलियनेयर सूची में जेनसन हुआंग का नाम हैरान करता है, क्योंकि इस वक्त जेनसन हुआंग फ़ोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 18वें पायदान पर हैं.

जेफ़ बेज़ोस को ट्रिलियनेयर बनने में लगेंगे 12 साल

इस वक्त दुनिया के अमीरों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर मौजूद अमेज़ॉन (Amazon) के एक्ज़ीक्यूटिव चेयरमैन जेफ़ बेज़ोस (Jeff Bezos) को इन्फ़ॉर्मा कनेक्ट एकेडमी की ट्रिलियनेयर सूची के मुतबिक ट्रिलियनेयर बनने में 12 साल लगने वाले हैं. इस वक्त उनकी नेटवर्थ 194 अरब अमेरिकी डॉलर है, लेकिन उनकी औसत सालाना वृद्धि दर 15.27 फ़ीसदी है. इन्फ़ॉर्मा कनेक्ट एकेडमी की सूची के अनुसार, जेफ़ बेज़ोस दुनिया के 12वें ट्रिलियनेयर होंगे.

2030 तक ट्रिलियनेयर बन सकेंगे मार्क ज़करबर्ग

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फ़ेसबुक (Facebook) का चेहरा माने जाने वाले मार्क ज़करबर्ग (Mark Zuckerberg) के वर्ष 2030 तक ट्रिलियनेयर बन जाने की उम्मीद है. इस वक्त मार्क ज़करबर्ग की नेटवर्थ 177 अरब अमेरिकी डॉलर है, और उनकी औसत सालाना वृद्धि दर 35.76 फ़ीसदी है.

दुनिया में इस वक्त सिर्फ़ 7 ट्रिलियनेयर कंपनियां हैं

रिपोर्ट के अनुसार, TSMC, बर्कशायर हैथावे, एलि लिली, ब्रॉडकॉम और टेस्ला सरीखी कंपनियों की वैल्यूएशन वर्ष 2025 में ही एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर को पार कर सकती है. वैसे, मौजूदा समय में समूची दुनिया में एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनियां एप्पल (Apple), माइक्रोसॉफ़्ट (Microsoft), एनविडिया (NVidia), अल्फ़ाबेट (Alphabet), अमेज़ॉन (Amazon), सऊदी आरामको (Saudi Aramco) और मेटा प्लेटफ़ॉर्म (Meta Platofrms) ही हैं.

