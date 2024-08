हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में सबसे आगे निकले गौतम अदाणी, मुकेश अंबानी को छोड़ा पीछे

देश के अग्रणी कारोबारी समूह अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी तथा उनके परिवार ने वर्ष 2024 की हुरुन इंडिया रिच लिस्ट, यानी अमीरों की सूची में 11.61 लाख करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ रिलायन्स इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है. मुकेश अंबानी तथा उनके परिवार की कुल संपत्ति 10.14 लाख करोड़ आंकी गई, और वे सूची में दूसरे स्थान पर रहे.

हुरुन इंडिया की विज्ञप्ति के मुताबिक, रिच लिस्ट में शामिल सभी व्यक्तियों और परिवारों की संपत्ति की गणना 31 जुलाई, 2024 को लिए गए स्नैपशॉट पर आधारित है.

भारत बन रहा एशिया का वेल्थ क्रिएशन इंजन : जुनैद

हुरुन इंडिया के संस्थापक और मुख्य शोधकर्ता अनस रहमान जुनैद का कहना है, "भारत एशिया के वेल्थ क्रिएशन इंजन के रूप में उभर रहा है...!" उन्होंने बताया कि हिन्दुस्तान में अरबपतियों की तादाद में 29 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हई है, जबकि चीन में अरबपतियों की तादाद में 25 फ़ीसदी की गिरावट दर्ज की गई है.

इस साल की अमीरों की सूची में HCL टेक्नोलॉजीज़ के शिव नादर और उनका परिवार तीसरे स्थान पर हैं, जिनकी कुल संपत्ति 3.14 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है.

चौथे और पांचवें पायदान पर साइरस एस. पूनावाला और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) परिवार (2.89 लाख करोड़ रुपये) और सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज़ के दिलीप सांघवी (2.49 करोड़ रुपये) रहे.

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि भारत ने पिछले साल हर पांच दिन में एक अरबपति पैदा किया है, और 2023 में देश में 259 अरबपति थे, जबकि अब इनकी संख्या 334 हो चुकी है.

1000 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति वाले 1539 भारतीय

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में इस वर्ष कुल 1,539 शख्स ऐसे शामिल हैं, जिनकी कुल संपत्ति का मूल्य 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है. 1,539 का यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 220 ज़्यादा है. रिच लिस्ट 2024 में 272 व्यक्तियों के नाम पहली बार दर्ज हुए हैं. इस बार 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के मालिकों की तादाद पहली बार 1,500 का आंकड़ा पार कर सकी है, और पिछले पांच साल के दौरान इसमें 86 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

रिच लिस्ट 2024 में 18 लोगों की कुल संपत्ति एक लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा है. पिछले वर्ष यह आंकड़ा 12 था, और 10 साल पहले हुरुन इंडिया की सूची में सिर्फ़ दो लोगों की कुल संपत्ति एक लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा थी.

