पूर्व चुनाव आयोग आयुक्त राजीव कुमार को मिली HDFC की जिम्मेदारी, RBI ने बनाया 3 साल के लिए चेयरमैन

प्राइवेट सेक्टर के बैंक HDFC बैंक ने बुधवार (15 जुलाई) को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को तीन साल के लिए बैंक का पार्ट-टाइम चेयरमैन नियुक्त करने की मंज़ूरी दे दी है. बैंक ने बताया कि RBI ने 15 जुलाई, 2026 के अपने कम्युनिकेशन के ज़रिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 10B(1A)(i) के तहत राजीव कुमार की नियुक्ति को 15 जुलाई, 2026 से मंज़ूरी दी है. यह मंज़ूरी बैंक द्वारा सेंट्रल बैंक को किए गए आवेदन के बाद मिली है.

इससे पहले, बैंक के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने 29 जून, 2026 को हुई बैठक में RBI की मंज़ूरी मिलने की शर्त पर राजीव कुमार को पार्ट-टाइम चेयरमैन नियुक्त करने को मंज़ूरी दी थी.

राजीव कुमार की नियुक्ति को RBI ने दी मंजूरी

एक्सचेंज फाइलिंग में यह भी कहा गया कि 29 जून, 2026 की हमारी सूचना के सिलसिले में, हम आपको बताना चाहते हैं कि बैंक द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) को दिए गए आवेदन के बाद, RBI ने 15 जुलाई, 2026 के अपने कम्युनिकेशन के ज़रिए राजीव कुमार (DIN: 08049696) को बैंक का पार्ट-टाइम चेयरमैन नियुक्त करने की मंज़ूरी दे दी है.

इससे पहले, बोर्ड ने 30 जून, 2026 से चार साल की अवधि के लिए बैंक के एडिशनल डायरेक्टर (इंडिपेंडेंट डायरेक्टर) के तौर पर राजीव कुमार को नियुक्ति को भी मंज़ूरी दी थी. अपनी हालिया फाइलिंग में, HDFC बैंक ने बदलाव के दौर में अंतरिम पार्ट-टाइम चेयरमैन के तौर पर काम करने के लिए केकी मिस्त्री का आभार भी जताया.

अतनु चक्रवर्ती ने दिया था इस्तीफा

इस नियुक्ति से बैंक के टॉप बोर्ड पद को भरा गया है, जो इस साल की शुरुआत में पूर्व पार्ट-टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद खाली हो गया था. बैंक की पिछली एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, चक्रवर्ती ने 18 मार्च, 2026 को पद छोड़ दिया था. उन्होंने कहा था कि बैंक के भीतर "कुछ घटनाएं और तौर-तरीके" उनके व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के "अनुकूल नहीं" थे. उनके इस्तीफे के बाद, अनुभवी बैंकर केकी मिस्त्री ने स्थायी नियुक्ति होने तक अंतरिम पार्ट-टाइम चेयरमैन की भूमिका संभाली.

जून में राजीव कुमार की नियुक्ति की घोषणा करते हुए, HDFC बैंक ने कहा था कि इस कदम का मकसद बैंक को स्थिरता देना है, क्योंकि वह विकास के अगले चरण की तैयारी कर रहा है और साथ ही बोर्ड स्तर पर कामकाज में निरंतरता भी बनाए रखना चाहता है.

अब RBI की मंज़ूरी मिलने के बाद, राजीव कुमार 15 जुलाई, 2026 से शुरू होने वाले तीन साल के कार्यकाल के लिए HDFC बैंक के पार्ट-टाइम चेयरमैन का पद औपचारिक रूप से संभाल रहे हैं.

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