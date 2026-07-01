विज्ञापन
विशेष लिंक

अर्थव्यवस्था मजबूत पर 3 बड़े खतरे बढ़ा सकते हैं मुश्किलें, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़ा संकेत

वित्त मंत्रालय की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल मजबूत बनी हुई है और महंगाई भी काबू में रहने की उम्मीद है. लेकिन कमजोर मानसून, अल नीनो और वैश्विक तनाव आने वाले महीनों में विकास की रफ्तार और कीमतों पर असर डाल सकते हैं. पढ़ें रिपोर्ट

Read Time: 4 mins
trusted source trusted source
Share
अर्थव्यवस्था मजबूत पर 3 बड़े खतरे बढ़ा सकते हैं मुश्किलें, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़ा संकेत
भारतीय अर्थव्यवस्था पर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट
NDTV
  • भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंडराया नया खतरा! वित्त मंत्रालय ने मानसून और वैश्विक संकट को लेकर दी चेतावनी.
  • अर्थव्यवस्था फिलहाल मजबूत, लेकिन 3 बड़े खतरे बढ़ा सकते हैं मुश्किलें. वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़ा संकेत
  • महंगाई से राहत, लेकिन मानसून और युद्ध बन सकते हैं नई चुनौती..
बदलते मौसम के हिसाब से सरकार कृषि नीति में क्या बदलाव ला रही है?

वर्ल्ड ऑर्डर में लगातार उठापटक के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत बनी हुई है. कारोबार बढ़ रहा है, उद्योगों में गतिविधियां जारी हैं और निर्यात भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. लेकिन वित्त मंत्रालय का कहना है कि आने वाले महीनों में तीन बड़े खतरे देश की आर्थिक रफ्तार को प्रभावित कर सकते हैं. ये खतरे हैं- कमजोर मानसून, एल नीनो का असर और दुनिया में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव.

वित्त मंत्रालय की ताजा मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में कहा गया है कि 2025-26 में शानदार प्रदर्शन के बाद 2026-27 की शुरुआत भी अच्छी रही है. हालांकि कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो बताते हैं कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार पहले के मुकाबले थोड़ी धीमी पड़ सकती है.

रिपोर्ट के मुताबिक ई-वे बिल, फैक्ट्रियों में बढ़ती गतिविधियां, बिजली की खपत और ऑटोमोबाइल की बिक्री जैसे आंकड़े बताते हैं कि देश में आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं.

हालांकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे संकेत भी मिले हैं जो चिंता बढ़ाते हैं. कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ, ईंधन की खपत, हवाई यात्रियों की संख्या और रोजगार से जुड़े कुछ संकेतकों में नरमी देखने को मिली है.

महंगाई पर राहत

महंगाई को लेकर फिलहाल राहत की खबर है. वित्त मंत्रालय का कहना है कि दुनिया में कच्चे तेल और दूसरी कमोडिटी की कीमतें कम होने से भारत में महंगाई पर दबाव घट सकता है. यूरिया जैसे जरूरी इनपुट भी सस्ते हुए हैं, जिससे आयातित महंगाई कम रहने की उम्मीद है.

सरकार का मानना है कि जरूरी कृषि उत्पादों का पर्याप्त भंडार और सप्लाई बनाए रखने के लिए उठाए गए कदम भी कीमतों को काबू में रखने में मदद करेंगे.

Foreign Investment

विदेशी निवेश
Photo Credit: NDTV

निवेश बढ़ रहे

रिपोर्ट में कहा गया है कि उद्योगों में निवेश लगातार बढ़ रहा है और सरकार के सुधारों का भी असर दिखाई दे रहा है. इससे औद्योगिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं.

विदेशी मोर्चे पर भी भारत की स्थिति अच्छी बताई गई है. निर्यात मजबूत है, विदेशी निवेश आ रहा है और देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार भी मौजूद है.

पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है. इससे भारत को बड़ी राहत मिली है क्योंकि तेल सस्ता होने से महंगाई और आयात बिल दोनों पर दबाव कम होता है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: NDTV

मध्य पूर्व तनाव के बावजूद आर्थिक मजबूती

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर भविष्य में होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते तेल की सप्लाई प्रभावित होती है या मध्य-पूर्व में फिर तनाव बढ़ता है, तो कच्चे तेल की कीमतें दोबारा बढ़ सकती हैं. इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा.

वित्त मंत्रालय का कहना है कि मध्य-पूर्व में लंबे समय तक चले तनाव के बावजूद भारत ने अपनी आर्थिक मजबूती बनाए रखी. सरकार ने समय रहते ऐसे कदम उठाए जिससे ऊर्जा संकट का असर सीमित रहा.

विदेशी निवेशक सरकारी बॉन्ड खरीद रहे

रिपोर्ट में एक और अच्छी खबर यह है कि विदेशी निवेशक फिर से भारतीय सरकारी बॉन्ड बाजार में लौट रहे हैं. मंत्रालय का मानना है कि आने वाले समय में शेयर बाजार में भी विदेशी निवेश बढ़ सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV

सबसे बड़ी चिंता बनी मानसून

हालांकि सबसे बड़ी चिंता इस समय मानसून को लेकर है. रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई और अगस्त में बारिश बेहतर रहने की उम्मीद है, लेकिन मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. ऐसे में बारिश कब, कहां और कितनी होगी, इसका अनुमान लगाना पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है.

इसी वजह से वित्त मंत्रालय ने जल संरक्षण, पानी के दोबारा इस्तेमाल और जल जीवन मिशन के बजट का बेहतर उपयोग करने पर जोर दिया है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अब खेती की नीति में बदलाव की जरूरत है. किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिन्हें कम पानी की जरूरत हो और जो बदलते मौसम का बेहतर सामना कर सकें.

रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय ने साफ कहा है कि दुनिया में तेजी से बदलते हालात और जलवायु से जुड़ी चुनौतियां आने वाले वर्षों में नई आर्थिक मुश्किलें पैदा कर सकती हैं. ऐसे में भारत को पहले से तैयारी करके अपनी आर्थिक मजबूती बनाए रखनी होगी.

ये भी पढ़ें: एक साल में 2 करोड़ रुपये कमाने वाले इंजीनियर का खुलासा, बताया एक्स्ट्रा कमाई का सीक्रेट जिससे 38 की उम्र में हो सकेंगे रिटायर

    पूरी स्टोरी पढ़ें

    NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

    फॉलो करे:
    Indian Economy, Finance Ministry News, Finance Ministry, Finance Ministry Announcement
    Get App for Better Experience
    Install Now
    Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com