एलन मस्क ने 2,82,34,37,10,000 रुपए में बेचा X, खरीददार का नाम सुन रह जाएंगे दंग!

एलन मस्क अपने अजब-गजब फैसलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं. अपने फैसलों से पूरी दुनिया में सनसनी फैलाना मस्क की आदत में शुमार है. दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने पहले ट्विटर को खरीदा, फिर उसकी नीली चीड़िया के पंख कुतरे और ट्विटर का नाम बदलकर X कर दिया और अब जनाब ने X को ही बेच दिया. जी हां, एलन मस्क ने सोशल नेटवर्किंग साइट X को बेच दिया है. और ये डील इतने रुपए में हुई है कि उस रकम की गिनने में पसीने निकल जाए.

लेकिन एक सवाल ये भी है कि अब ट्विटर यानी X को खरीदा किसने है? आखिर कौन है वो रईसजादा जिसके पास इतनी बेशुमार दौलत है कि वो मस्क जैसे इंसान से X को ही खरीद ले? कहां रहता है वो शख्स? क्या काम करता है? अगर किसी कंपनी ने X को खरीदा है तो वो कंपनी क्या काम करती है? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब.

दरअसल एलन मस्क ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X को जिस कंपनी को बेचा उसका नाम है xAI. और ये डील हुई है 33 बिलियन डॉलर में, जिसे भारतीय मुद्रा में बदले तो यह लगभग 28,23,43,71,00,00 रुपए होता है. ये एक स्टॉक डील है.

अब बात करते हैं कि ये xAI कौन सी कंपनी है...तो आपने आज कल Grok चैटबॉट का नाम तो खूब सुना ही होगा. जिसकी तारीफ में एलन मस्क भी कई बार कसीदे पढ़ चुके हैं. इस पॉपुलर चैटबॉट Grok को डेवलप करने वाली कंपनी यही xAI है. जिसने अब X को खरीदा है. xAI का हेड ऑफिस कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में है.



अब इस डील में ट्विस्ट क्या है. जिस xAI कंपनी ने एलन मस्क से X यानी ट्विटर को खरीदा है. उसके मालिक और कोई नहीं बल्कि खुद एलन मस्क ही हैं. एलन मस्क ने अपनी कंपनी X को अपनी दूसरी कंपनी xAI को बेच दिया. जिसकी जानकारी मस्क ने खुद अपने X अकाउंट पर दी. और एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा.

जिसमें उन्होंने कहा, xAI ने X का अधिग्रहण स्टॉक ट्राजेक्शन में कर लिया है. दो साल पहले अपनी स्थापना के बाद से xAI तेजी से दुनिया की अग्रणी AI प्रयोगशालाओं में से एक बन गई है. वहीं X एक डिजिटल टाउन स्क्वायर है, जहां 600 मिलियन से ज्यादा सक्रिय उपयोगकर्ता हैं.



xAI और X का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. आज, हम आधिकारिक तौर पर डेटा, मॉडल, कंप्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन और टैलेंट को एकीकृत करने का कदम उठा रहे हैं. ये कॉम्बिनेशन xAI की एडवांस AI क्षमता और विशेषज्ञता को X की विशाल पहुंच के साथ मिक्स करके अपार संभावनाओं को उजागर करेगा.

@xAI has acquired @X in an all-stock transaction. The combination values xAI at $80 billion and X at $33 billion ($45B less $12B debt).



