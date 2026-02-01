Budget 2026: इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की लगी लॉटरी! बजट में ₹40,000 करोड़ का खुला खजाना, Dixon और Syrma जैसे शेयरों में 6% की तेजी

आज पेश किए गए आम बजट 2026 का असर शेयर बाजार में साफ दिखाई दे रहा है. बजट आते ही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली. सरकार की तरफ से इस सेक्टर को लेकर किए गए बड़े ऐलान के बाद निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ और कई शेयर 6 प्रतिशत तक चढ़ गए.

Budget 2026 में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बड़ी राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए खर्च बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है. सरकार का फोकस देश में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन को और मजबूत करने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर है.

इन शेयरों में दिखी सबसे ज्यादा तेजी

बजट के ऐलान के बाद इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी आई.

Syrma SGS Technology का शेयर करीब 6 प्रतिशत चढ़कर 806 रुपये के आसपास पहुंच गया.

Dixon Technologies के शेयर में भी 4 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई और यह 10,885 रुपये तक पहुंच गया.

Kaynes Technology India के शेयर करीब 4 प्रतिशत उछलकर 3,608 रुपये के स्तर पर ट्रेड करते दिखे.

अन्य कंपनियों के शेयर भी मजबूत

इसके अलावा PG Electroplast के शेयर करीब 3 प्रतिशत बढ़कर 561 रुपये पर पहुंच गए. DCX Systems के शेयर में करीब 2 प्रतिशत की तेजी आई और यह 180 रुपये के आसपास पहुंच गया. वहीं Cyient DLM का शेयर भी हल्की बढ़त के साथ 379 रुपये के स्तर पर कारोबार करता दिखा.

हाई-टेक टूल रूम बनाने का ऐलान

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए देश में दो जगहों पर हाई-टेक टूल रूम बनाए जाएंगे. इससे इलेक्ट्रॉनिक्स और उससे जुड़े उद्योगों को तकनीकी सपोर्ट मिलने की उम्मीद है.

मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त ग्रोथ

सरकार के अनुसार मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बीते कुछ सालों में बड़ी छलांग लगी है. FY15 में जहां मोबाइल प्रोडक्शन का वैल्यू 18,000 करोड़ रुपये था, वहीं FY25 तक यह बढ़कर करीब 5.45 लाख करोड़ रुपये हो गया है.

iPhone एक्सपोर्ट ने बनाया नया रिकॉर्ड

भारत से iPhone का एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ा है. साल 2025 में iPhone का एक्सपोर्ट 2.03 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो 2024 में हुए 1.1 लाख करोड़ रुपये के एक्सपोर्ट से लगभग दोगुना है.

मोबाइल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का अनुमान

सरकार का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक देश में मोबाइल फोन प्रोडक्शन करीब 6.76 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. इसमें 30 अरब डॉलर यानी करीब 2.7 लाख करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट शामिल हो सकता है.

सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी बड़ा निवेश

इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को मजबूत करने के लिए सेमीकंडक्टर पर भी जोर दिया जा रहा है. अगस्त 2025 तक देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग से जुड़े 10 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा चुकी है. इन प्रोजेक्ट्स में करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जो छह राज्यों में लगाया जाएगा.