पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से हर महीने कमाई पक्की, बस 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं निवेश

क्या आप अपनी बचत से हर महीने कुछ फिक्स्ड इनकम कमाना चाहते हैं? अगर हां, तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (MIS) आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है. इस सरकारी योजना में निवेश करने पर आपको हर महीने ब्याज के तौर पर एक निश्चित रकम मिलती है. यह स्कीम खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो सुरक्षित निवेश के साथ हर महीने नियमित आमदनी चाहते हैं.

स्कीम से जुड़ी मुख्य बातें (Key Information)

ब्याज दर (Interest Rate): इस योजना पर फिलहाल लगभग 7.4% सालाना ब्याज मिलता है, जो हर महीने आपके अकाउंट में जमा होता है.

निवेश की अवधि (Tenure): यह योजना 5 सालों की होती है, यानी निवेश किए गए पैसे को कम से कम 5 साल तक रखा जाना चाहिए.

न्यूनतम और अधिकतम निवेश (Minimum & Maximum Investment) -

न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये से शुरू होता है.

एक सिंगल अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा 9,00,000 रुपये तक निवेश किया जा सकता है.

जॉइंट अकाउंट (सह-खाता) में ज्यादा से ज्यादा 15,00,000 रुपये तक निवेश की इजाजत है.

अकाउंट के टाइप (Account Types)

आप यह खाता सिंगल (Single), जॉइंट (Joint) या नाबालिग (Minor) के तौर पर खोल सकते हैं. बच्चे के नाम पर उनके माता-पिता या अभिभावक यह अकाउंट खोल सकते हैं. नाबालिग के बालिग (18 साल के ) होने पर अकाउंट उनके नाम पर ट्रांसफर करना होता है.

कैसे मिलता है मंथली इनकम? (How Monthly Income Works?)

जब आप इस स्कीम में पैसा जमा करते हैं, तो हर महीने आपको आपके निवेश पर ब्याज के तौर पर एक रकम मिलती है. उदाहरण के तौर पर, अगर आप 9,00,000 रुपये का निवेश करते हैं, तो आपको लगभग 5,500 रुपए तक हर महीने कमाई हो सकती है. यह इनकम आपकी आमदनी का एक स्थाई जरिया बन सकती है, खासकर रिटायरमेंट या नियमित खर्चों के लिए.

फायदे (Benefits)

यह एक सरकार समर्थित योजना है, इसलिए आपका पैसा सुरक्षित रहता है.

आपको हर महीने फिक्स्ड इनकम मिलती है.

यह स्कीम कम रिस्क वाली निवेश योजना है, क्योंकि इस पर मार्केट का असर नहीं होता.

हालांकि इस योजना पर धारा 80C के तहत टैक्स बचत का फायदा नहीं मिलता. यानी ब्याज से होने वाली इनकम टैक्सेबल होती है.

अगर आप सुरक्षित निवेश और हर महीने इनकम कमाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम एक आसान और भरोसेमंद विकल्प साबित हो सकती है. इस योजना में निवेश से न सिर्फ आपकी बचत सुरक्षित रहती है, बल्कि लंबे समय तक वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति भी मिलती है.