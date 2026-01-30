Copper Price Today: चांदी, सोना छोड़िए कॉपर के जान लें भाव, ये भी किसी से पीछे नहीं

Copper Price Today: अगर आप अब तक सिर्फ सोना और चांदी की चमक के पीछे भाग रहे थे, तो जरा रुक जाएं. कमोडिटी मार्केट में एक और धातु है जो खामोशी से निवेशकों की जेब भर रही है. हम बात कर रहे हैं कॉपर की, जिसे अब बाजार के दिग्गज नया सोना कह रहे हैं. आज यानी 30 जनवरी 2026 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर कॉपर की कीमतों में जबरदस्त हलचल देखी गई. जहां सोने और चांदी के भाव रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद गिर रहे हैं, वहीं कॉपर अपनी मांग के दम पर लंबी रेस का घोड़ा साबित हो रहा है.

आज क्या है कॉपर का भाव?

आज भारतीय बाजार (MCX) पर कॉपर का फ्यूचर का भाव ₹1,337.80 प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है. हालांकि वैश्विक संकेतों की वजह से इसमें आज लगभग 2.10% की मामूली गिरावट देखी गई है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि यह खरीदारी का एक सुनहरा मौका हो सकता है.

क्यों लगा रहा कॉपर दौड़?

इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल में कॉपर का जमकर इस्तेमाल हो रहा है.

चिली और कांगो जैसे बड़े उत्पादक देशों में माइनिंग की दिक्कतों ने सप्लाई चेन को प्रभावित किया है.

चांदी की कीमतें आसमान छूने की वजह से कई उद्योगों में अब कॉपर को विकल्प के रूप में देखा जा रहा है.

मार्केट एक्सपर्ट ने कहा है कि कॉपर सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का इंडिकेटर है. जिस तरह से डेटा सेंटर्स और AI का विस्तार हो रहा है, कॉपर की मांग 2026 के अंत तक और बढ़ने की उम्मीद है.

निवेश करें या इंतजार?

अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो कॉपर के भाव में आने वाली छोटी गिरावटें एंट्री के लिए बेहतरीन हैं. पिछले एक साल में कॉपर ने कई बड़े इंडेक्स के मुकाबले बेहतर रिटर्न दिया है.

(डिस्क्लेमर: कमोडिटी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. किसी भी निवेश से पहले अपने सलाहकार से परामर्श जरूर लें.)