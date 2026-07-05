अदाणी ग्रुप की शिवपुरी को बड़ी सौगात, सीएम मोहन यादव ने किया ₹2,500 करोड़ के डिफेंस प्लांट का शिलान्यास

मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास और रक्षा उत्पादन के लिए आज का दिन बेहद खास है. भगवान शिव की नगरी शिवपुरी में सीएम मोहन यादव ने अदाणी समूह के ₹2,500 करोड़ की लागत से बनने वाले साउथ एशिया के सबसे बड़े आधुनिक रक्षा उत्पादन प्लांट का शिलान्यास किया. इस प्रोजेक्ट को पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के डायरेक्टर जीत अदाणी, अदाणी पोर्ट्स के एमडी करण अदाणी मौजूद रहे.

इस मौके पर सीएम यादव और केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने डिफेंस प्लांट की आधारशिला रखने के साथ शिवपुरी और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए 211.29 करोड़ रुपये की अलग-अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया. इससे क्षेत्र में उद्योग, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा. परियोजना से 2,000 से ज्यादा सीधे और 10,000 से ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे, जिससे शिवपुरी के विकास को नई गति मिलेगी.

डिफेंस प्लांट की क्या है खास बातें

कोलारस में बनने वाला ये प्लांट मध्य प्रदेश के सबसे बड़े रक्षा औद्योगिक प्रोजेक्ट्स में से एक है. इससे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, साथ ही भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के लिए आधुनिक उपकरण बनाए जाएंगे. इस फैक्ट्री में आधुनिक तकनीक से लैस छोटे हथियार, एडवांस असॉल्ट राइफलें, लाइट मशीन गन, स्नाइपर राइफल, पिस्तौल और सब-मशीन गन तैयार होंगी. इससे ना केवल देश की रक्षा क्षमता मजबूत होगी, बल्कि शिवपुरी और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी.