20 minutes ago
नई दिल्ली:

नमस्कार! आपका स्वागत है NDTV इंडिया के Business News Live Blog में... जहां आपको एक ही जगह पर मिलेगी दिनभर की हर जरूरी जानकारी. यहां हम लगातार अपडेट करते रहेंगे शेयर मार्केट की हलचल, गोल्ड-सिल्वर प्राइस, इनकम टैक्स से जुड़े बड़े बदलाव, सेविंग और इन्वेस्टमेंट टिप्स, साथ ही पेट्रोल-डीजल के रेट, आईपीओ अपडेट्स और इकोनॉमी की बड़ी खबरें भी बताएंगे.

अगर आप अपनी पर्सनल फाइनेंस, निवेश या रोजमर्रा के खर्चों को लेकर अपडेट रहना चाहते हैं, तो यह लाइव ब्लॉग आपके लिए है. दिनभर बने रहिए हमारे साथ  क्योंकि यहां हर कुछ मिनट में मिलेगी लेटेस्ट बिजनेस और यूटिलिटी अपडेट्स, जो आपके काम की हैं.

Business News Live Updates:

Oct 16, 2025 08:36 (IST)
Business News Live: शेयर बाजार बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद

भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को मजबूती के साथ खुलने की उम्मीद है. इसका कारण घरेलू कंपनियों के तिमाही नतीजों को लेकर बढ़ती उम्मीदें और विदेशी निवेश में सुधार है. Gift Nifty Futures सुबह 7:46 बजे तक 25,463 अंक पर ट्रेड कर रहा था, जो यह संकेत देता है कि निफ्टी 50 अपने बुधवार के क्लोजिंग स्तर 25,323.55 से ऊपर खुलेगा. बुधवार को निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों में करीब 0.7% की बढ़त दर्ज की गई थी. 

Oct 16, 2025 08:35 (IST)
आज आपके शहर में क्या है पेट्रोल-डीजल का दाम

सरकारी तेल कंपनियों ने 16 अक्टूबर 2025 के लिए देश के चार बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम में  कोई  बदलाव नहीं किया गया है. आज दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. मुंबई में पेट्रोल 103.50 रुपये और डीजल 90.03 रुपये प्रति लीटर है. कोलकाता में पेट्रोल 105.41 रुपये और डीजल 91.02 रुपये पर बिक रहा है. वहीं चेन्नई में पेट्रोल 10 पैसे घटकर 100.80 रुपये और डीजल 10 पैसे घटकर 92.39 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

