विज्ञापन
विशेष लिंक

Budget LIVE: आज का आम बजट यहां देखें लाइव, मिलेंगे सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट्स

Budget LIVE 2026: आम बजट अगर आपको लाइव सुनना है तो आप यहां एनडीटीवी यूट्यूब पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण सुन सकते हैं. इससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे.

Read Time: 2 mins
Share
Budget LIVE: आज का आम बजट यहां देखें लाइव, मिलेंगे सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट्स
Budget 2026 LIVE

Watch Budget LIVE: अब से कुछ देर बाद ही आम बजट पेश किया जा रहा है. अगर आप घर पर नहीं हैं, सफर कर रहे हैं या टीवी देखना पसंद नहीं करते तो आप यूट्यूब पर लाइव भी बजट के एक-एक पल का अपडेट्स देख सकते हैं. आम बजट अगर आपको लाइव देखना है और सटीक और विश्वसनीय जानकारी चाहिए तो एनडीटीवी के यूट्यूब लाइव चैनल पर जाएं. यहां आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण हिंदी में सुनने को मिलेगा. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुबह घर से निकलने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. फिर बजट टीम के साथ फोटो सेशन हुआ. सीतारमण उसके बाद संसद भवन पहुंचीं. जहां वो 11 बजे बजट पेश करेंगी. सीतारमण का यह लगातार 9वां बजट होगा और इसके साथ ही वो नया रिकॉर्ड कायम करने वाली हैं. 

देखें NDTV यूट्यूब पर बजट भाषण LIVE

ये भी पढ़ें-  पति-पत्नी को एक ही इनकम टैक्स दाखिल करने की मिलेगी छूट! आम बजट में हो सकता है बड़े बदलाव का ऐलान

आम बजट में इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2047 तक विकसित भारत के संकल्प से जुड़े अहम दस्तावेज पेश कर सकती हैं. ट्रंप टैरिफ के टेंशन के बीच ऐसे नए प्रस्ताव ला सकती हैं, जिससे लोग ज्यादा खर्च करें और मार्केट में पूंजी का प्रवाह बढ़े. किसान सम्मान निधि की राशि भी 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 9 हजार रुपये सालाना की जा सकती है. एजुकेशन लोन पर भी सरकार राहत दे सकती है. पति और पत्नी को एक साथ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की सुविधा दे सकती है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Budget 2026, Budget 2026 Date And Time, Budget 2026 Highlights, Budget 2026 LIVE, Watch Budget 2026 LIVE
Get App for Better Experience
Install Now