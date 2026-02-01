Budget LIVE: आज का आम बजट यहां देखें लाइव, मिलेंगे सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट्स

Watch Budget LIVE: अब से कुछ देर बाद ही आम बजट पेश किया जा रहा है. अगर आप घर पर नहीं हैं, सफर कर रहे हैं या टीवी देखना पसंद नहीं करते तो आप यूट्यूब पर लाइव भी बजट के एक-एक पल का अपडेट्स देख सकते हैं. आम बजट अगर आपको लाइव देखना है और सटीक और विश्वसनीय जानकारी चाहिए तो एनडीटीवी के यूट्यूब लाइव चैनल पर जाएं. यहां आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण हिंदी में सुनने को मिलेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुबह घर से निकलने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. फिर बजट टीम के साथ फोटो सेशन हुआ. सीतारमण उसके बाद संसद भवन पहुंचीं. जहां वो 11 बजे बजट पेश करेंगी. सीतारमण का यह लगातार 9वां बजट होगा और इसके साथ ही वो नया रिकॉर्ड कायम करने वाली हैं.

ये भी पढ़ें- पति-पत्नी को एक ही इनकम टैक्स दाखिल करने की मिलेगी छूट! आम बजट में हो सकता है बड़े बदलाव का ऐलान

आम बजट में इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2047 तक विकसित भारत के संकल्प से जुड़े अहम दस्तावेज पेश कर सकती हैं. ट्रंप टैरिफ के टेंशन के बीच ऐसे नए प्रस्ताव ला सकती हैं, जिससे लोग ज्यादा खर्च करें और मार्केट में पूंजी का प्रवाह बढ़े. किसान सम्मान निधि की राशि भी 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 9 हजार रुपये सालाना की जा सकती है. एजुकेशन लोन पर भी सरकार राहत दे सकती है. पति और पत्नी को एक साथ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की सुविधा दे सकती है.