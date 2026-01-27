Bank Strike Today: देशभर में बैंक हड़ताल से SBI, PNB और BoB में कामकाज ठप! लेकिन न हों परेशान, घर बैठे ऐसे निपटाएं ये जरूरी काम

Bank Strike Latest News:आज 27 जनवरी को देशभर में बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर हैं. ऐसे में मंगलवार को सुबह से ही बहुत से लोग इसी उलझन में हैं कि कहीं आज बैंक जाना बेकार तो नहीं जाएगा.पिछले कुछ दिनों की लगातार बैंक की छुट्टियों के बाद अब अचानक बैंक स्ट्राइक की खबरों से ग्राहक काफी परेशान हैं. चाहे कैश जमा करना हो, चेक क्लियरिंग या कोई और जरूरी काम हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि आज बैंक खुले हैं या बंद? अगर बैंक बंद हैं तो जरूरी काम कैसे निपटा सकते हैं.

आप भी आज बैंक जाने की सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ताला लटका हुआ मिले. लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है. घर से निकलने से पहले यह पूरी खबर पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है. हड़ताल के दौरान किन बैंकों में कामकाज ठप रहेगा और इसके बावजूद बैंकिंग से जुड़ी कौन-कौन से जरूरी सर्विस का आप इस्तेमाल कर पाएंगे , आइए जानते हैं...

आज 27 जनवरी को आखिर क्यों है बैंक हड़ताल?

आज देशभर के सरकारी और कुछ पुराने प्राइवेट बैंकों में कामकाज प्रभावित हो सकता है. असल में, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है. इस संगठन में कई बड़ी बैंक यूनियन शामिल हैं, जिसके कारण कई शहरों में बैंक शाखाएं पूरी तरह बंद रह सकती हैं. हालांकि कुछ जगहों पर बैंक खुले दिख सकते हैं, लेकिन वहां स्टाफ की कमी की वजह से आपका काम अटक सकता है.

लगातार छुट्टियों ने बढ़ाई आम लोगों की टेंशन

बैंक ग्राहकों के लिए पिछला हफ्ता काफी भागदौड़ भरा रहा है. 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की सरकारी छुट्टी की वजह से बैंक पहले से बंद थे, और उससे पहले शनिवार-रविवार के चलते भी कई जगह काम नहीं हो पाया. अब लगातार तीसरे-चौथे दिन बैंक बंद रहने से उन लोगों की मुसीबत बढ़ गई है जिनका काम ब्रांच जाए बिना नहीं हो सकता.

बैंक कर्मचारियों की क्या हैं मांगें?

इस हड़ताल के पीछे बैंक यूनियनों की सबसे बड़ी मांग है' 5 Day Banking'. कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें हफ्ते में 5 दिन काम और शनिवार-रविवार दोनों दिन की छुट्टी मिले. अभी नियम यह है कि दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी होती है. यूनियनों ने सरकार को यह प्रस्ताव भी दिया है कि वे सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना 40 मिनट ज्यादा काम करने को तैयार हैं, बशर्ते हर शनिवार को छुट्टी दी जाए. फरवरी 2023 से लंबित इस मांग पर फैसला न होने से नाराज कर्मचारी आज सड़क पर उतरे हैं.

किन बैंकों और सेवाओं पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?

इस हड़ताल में देश के लगभग सभी बड़े सरकारी बैंक शामिल हैं, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और इंडियन बैंक जैसे नाम शामिल हैं. अगर आपकी बैंक शाखा बंद रहती है, तो बैंक जाकर आप काम आज नहीं करा पाएंगे.

बैंक बंद होने पर कौन से काम नहीं होंगे?

अगर आज आपकी बैंक शाखा बंद रहती है तो...

कैश जमा नहीं हो पाएगा

चेक क्लियर नहीं होंगे

डिमांड ड्राफ्ट नहीं बन पाएगा

ब्रांच से जुड़े अकाउंट अपडेट जैसे काम नहीं होंगे

डिजिटल बैंकिंग में राहत, बैंक बंद के बावजूद करा सकेंगे ये काम

देशभर के बैंकों में हड़ताल से भले ही बैंक ब्रांच बंद हों, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपकी बैंकिंग लाइफ रुक जाएगी. भले ही SBI, PNB और BoB जैसे बड़े बैंकों की शाखाओं में ताला लटका हो या वहां स्टाफ कम हो, लेकिन आप घर बैठे बैंकिंग से जुड़ा काम कर सकते हैं.ऑनलाइन सेवाएं जैसे UPI, मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग पूरी तरह चालू रहेंगी. आप घर बैठे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं और रिचार्ज कर सकते हैं. ATM से कैश निकालने की सुविधा भी सामान्य रहने की उम्मीद है, इसलिए छोटे कामों के लिए परेशान न हों.

अगर आपको आज पैसों की जरूरत है या कोई पेमेंट करनी है, तो परेशान होने के बजाय इस तरीके से काम निपटा सकते हैं...

1. UPI और ऑनलाइन पेमेंट से करें लेनदेन

आज के दिन आपके लिए सबसे बड़ा सहारा UPI जैसे Google Pay, PhonePe, Paytm है. अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं या दुकान पर पेमेंट करनी है, तो यह सर्विस पूरी तरह चालू है. बैंक हड़ताल का असर ऑनलाइन सर्वर पर नहीं पड़ता, इसलिए आप बिना किसी टेंशन के डिजिटल लेनदेन कर सकते हैं.

2. ATM से कैश निकालने की सुविधा

अगर आपको आज नकद यानी कैश की जरूरत है, तो आप अपने नजदीकी ATM जा सकते हैं. आमतौर पर ATM में कैश डालने का काम आउटसोर्स एजेंसियों के पास होता है, इसलिए हड़ताल के बावजूद ज्यादातर ATM खुले रहेंगे और उनमें कैश भी मौजूद रहेगा.

3. मोबाइल और नेट बैंकिंग का करें इस्तेमाल

अगर आपको फंड ट्रांसफर NEFT, RTGS, IMPS के जरिये करना है या अपना अकाउंट बैलेंस चेक करना है, तो बैंक की मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें. ये सेवाएं 24x7 चलती हैं. आप घर बैठे अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) मैनेज कर सकते हैं या चेकबुक के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं.

4. बिल भुगतान और रिचार्ज

बिजली का बिल, पानी का बिल या मोबाइल रिचार्ज जैसे जरूरी काम आप नेट बैंकिंग या पेमेंट ऐप्स के जरिए आज भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको बैंक की ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है. यह सारी सेवाएं ऑटोमेटेड मोड में काम करती हैं और हड़ताल से बेअसर रहती हैं.

5. क्रेडिट और डेबिट कार्ड स्वाइप

अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं या पेट्रोल पंप पर पेमेंट करनी है, तो आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड हमेशा की तरह काम करेगा. कार्ड स्वाइप मशीनें (POS Machines) और ऑनलाइन गेटवे पूरी तरह से एक्टिव हैं, इसलिए खरीदारी में कोई रुकावट नहीं आएगी.

आज के लिए डिजिटल पेमेंट और नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना ही सबसे समझदारी भरा फैसला हो सकता है.