कमाई का तगड़ा मौका! इस हफ्ते Angel One और Fynx Capital के शेयरों का होगा बंटवारा, नोट कर लें ये जरूरी तारीखें

Stock Split Alert: शेयर बाजार में निवेशकों के लिए यह हफ्ता काफी हलचल भरा रहने वाला है. अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो में शेयरों के नंबर्स बढ़ाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके काम की है, क्योंकि इस हफ्ते ब्रोकिंग फर्म एंजेल वन लिमिटेड और फिनक्स कैपिटल लिमिटेड के शेयरों का स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) होने जा रहा है. दोनों ही कंपनियों ने अपने शेयरों को डिवाइड करने के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान भी कर दिया है. आइए जानते हैं कि इस बड़े ऐलान से निवेशकों को क्या फायदा होगा और आपको कब तक शेयर खरीदने होंगे.

1 के बदले मिलेंगे 10 शेयर

खास बात यह है कि एंजेल वन और फिनक्स कैपिटल लिमिटेड दोनों ही कंपनियां 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट कर रही हैं. इसका मतलब है कि अगर आपके पास कंपनी का 1 शेयर, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो स्प्लिट के बाद वह 10 शेयरों, 1 रुपये फेस वैल्यू में बदल जाएगा.

इन तारीखों का रखें ध्यान

फिनक्स कैपिटल लिमिटेड ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट 25 फरवरी, 2026 को चुना है. वहीं, एंजेल वन की रिकॉर्ड डेट 26 फरवरी, 2026 को रहने वाली है.

angel one fynx capital going to stock split

इन बातों को मत भूलना