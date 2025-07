अदाणी टोटल गैस की ऑपरेशनल आय पहली तिमाही में 21% बढ़ी, CNG वॉल्यूम में जबरदस्त उछाल

अदाणी टोटल गैस लिमिटेड (ATGL) ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के नतीजे जारी किए हैं. इस दौरान कंपनी की ऑपरेशनल इनकम 21% बढ़कर 1,491 करोड़ रुपये पहुंच गई. वहीं, कुल गैस वॉल्यूम में 16% की सालाना बढ़त दर्ज की गई.

CNG की मांग में जबरदस्त ग्रोथ

कंपनी ने बताया कि अप्रैल-जून तिमाही में CNG वॉल्यूम में 21% की बढ़ोतरी हुई है. इसके चलते कुल वॉल्यूम में भी साल-दर-साल 16% की ग्रोथ दर्ज हुई.

ATGL ने बताया कि उसके CNG स्टेशन अब 34 भौगोलिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं, और तिमाही के अंत तक इनकी संख्या 650 स्टेशन हो गई. कंपनी का कहना है कि वह 10 लाख उपभोक्ताओं के आंकड़े को छूने के बेहद करीब है.

PNG और EV चार्जिंग नेटवर्क में भी विस्तार

पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन भी बढ़ रहे हैं. जून तिमाही के अंत तक ATGL ने 9.9 लाख से ज्यादा घरों में PNG पहुंचा दी है. साथ ही, 157 नए इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शन जोड़े गए, जिससे इनकी कुल संख्या 9,456 हो गई.

कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग नेटवर्क पर भी काम तेज किया है. जून तिमाही में EV चार्जिंग पॉइंट की संख्या बढ़कर 3,800 से ज्यादा हो गई.

गैस की लागत बढ़ी, लेकिन डिमांड बरकरार

ATGL ने कहा कि तिमाही में गैस की लागत में 31% का इजाफा हुआ. इसकी वजह APM गैस की कम सप्लाई और उसकी जगह महंगी गैस (HPHT और नई कुओं से मिलने वाली गैस) का इस्तेमाल रही.

इसके बावजूद कंपनी ने ग्राहकों तक कीमतों को संतुलन के साथ पास किया, जिससे वॉल्यूम ग्रोथ बनी रही.

CEO का बयान, भारत के ऊर्जा बदलाव में योगदान

कंपनी के कार्यकारी निदेशक और सीईओ सुरेश पी. मंगलानी ने कहा, "हम CNG, PNG और EV चार्जिंग जैसे क्षेत्रों में तेजी से विस्तार कर रहे हैं. हमारा लक्ष्य कम कार्बन वाले एनर्जी सॉल्यूशंस देकर भारत के एनर्जी ट्रांजिशन में मदद करना है."

