Adani Total Gas Q4 Results: शानदार रहे अदाणी टोटल गैस के नतीजे, 8.5% बढ़ा मुनाफा

Adani Total Gas Q4 Results: अदाणी टोटल गैस ने चौथी तिमाही के शानदार नतीजे जारी किए हैं. कारोबारी साल 2025 की चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 8.5% बढ़ा है. साल दर साल की तुलना में कंपनी ने 154 करोड़ का मुनाफा कमाया है. पिछले साल ये 142 करोड़ रुपए था.

EBITDA में 1% बढ़ोतरी

साथ ही अदाणी टोटल गैस की आय में भी 3.6% का इजाफा हुआ है. कंपनी की आय 1,341 करोड़ रुपए रही जो कि पिछले साल 1,295 करोड़ रुपए थी. EBITDA में भी 1% की बढ़ोतरी देखी गई है. कंपनी का EBITDA इस तिमाही 266 करोड़ रुपए का है. पिछले साल की बात करें तो यो 265 करोड़ रुपए का था. हालांकि कंपनी का मार्जिन पिछले साल की तुलना में कुछ कम हुआ है और ये 20.4% से घटकर 19.9% पर आ गया है.

मुख्य विशेषताएं

CNG नेटवर्क बढ़कर 647 स्टेशनों तक पहुंच गए हैं.

PNG घरों की संख्या बढ़कर 9.63 लाख हो गई है.

26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नए 3,401 EV चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं.

जैविक खाद की बिक्री के लिए 'हरित अमृत' ब्रांड लॉन्च किया गया.

कंपनी के Q4 नतीजे

154 करोड़ का मुनाफा कमाया, पिछले साल ये 142 करोड़ रुपए था

कंपनी की आय में भी 3.6% का इजाफा हुआ

कंपनी के EBITDA में 1% बढ़ोत्तरी देखी गई

मार्जिन 19.9% रहा, पिछले साल से मामूली कमी

