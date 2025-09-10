Stock Market Today: भारत-अमेरिका ट्रेड डील की उम्मीदों से शेयर बाजार में मजबूती, अदाणी ग्रुप के शेयरों में जोश

भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार, 10 सितं को मजबूत शुरुआत की. BSE सेंसेक्स 368 अंक ऊपर 81,469.34 पर और Nifty 50 करीब 108 अंक बढ़कर 24,977 पर कारोबार कर रहा था. ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेत और India-US ट्रेड डील की उम्मीदों ने बाजार को सपोर्ट दिया.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी

अदाणी ग्रुप के लगभग सभी बड़े शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं.

अदाणी एंटरप्राइजेज 2,342.30 रुपये पर 1.33% ऊपर है,

अदाणी ग्रीन एनर्जी 3.01% की छलांग लगाकर 972.15 रुपये पर है.

अदाणी टोटल गैस 1.09% ऊपर 601.10 रुपये पर है.

अदाणी पोर्ट्स 0.85% की बढ़त के साथ 1,392.60 रुपये पर है.

अदाणी पावर 2.18% ऊपर 657.70 रुपये पर जा पहुंचा.

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस 1.37% की तेजी के साथ 805 रुपये पर आ गया.

वहीं, एनडीटीवी (New Delhi Television) का शेयर 5% चढ़ा और 151.94 रुपये पर जा पहुंचा.

PM मोदी-ट्रंप की बातचीत से बाजार को उम्मीदें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत जारी है. ट्रंप ने Truth Social पर लिखा कि वह आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने वाले हैं और उन्हें भरोसा है कि दोनों देशों के बीच सफल नतीजा निकलेगा.

पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि भारत और अमेरिका करीबी दोस्त और नेचुरल पार्टनर हैं. उन्होंने कहा कि ट्रेड डील दोनों देशों के लिए नए अवसर खोलेगी और हमारी टीमें जल्द से जल्द बातचीत खत्म करने की दिशा में काम कर रही हैं.

भारतीय बाजार पर असर

ट्रंप के बयान के बाद भारतीय बाजार में निवेशकों का सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है. उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका द्वारा भारतीय सामान पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ हट सकते हैं. इससे टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, फूड आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स को राहत मिलेगी.हालांकि, मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी ट्रेड डील फाइनल होने में वक्त लग सकता है, इसलिए बड़ी रैली की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी.

