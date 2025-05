यूपी को 1500 मेगावाट थर्मल बिजली की सप्लाई करेगा अदाणी ग्रुप, बनेगा नया पावर प्लांट

भारत की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी थर्मल पावर कंपनी अदाणी पावर को उत्तर प्रदेश को बिजली देने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है. अदाणी पावर यूपी में 1500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करेगी. कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अदाणी पावर ने थर्मल पावर की आपूर्ति के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा वाली नीलामी जीत ली है. बताया गया कि यह बिजली एक नए पावर प्लांट से मिलेगी, जिसे उत्तर प्रदेश में ही बनाया जाएगा. यह नया बिजलीघर बहुत आधुनिक होगा और इसे अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल पावर प्लांट कहा जाता है.



इस पावर प्लांट की कुल क्षमता 2×800 मेगावाट यानी करीब 1600 मेगावाट होगी. जिससे 1500 मेगावाट बिजली की सप्लाई होगी. इस प्रोजेक्ट में करीब 16,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा इस महीने की शुरुआत में इस परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद ये डेवलपमेंट हुआ है. कंपनी अब आज मिले लेटर ऑफ अवार्ड (LoA) के तहत उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के साथ एक लॉन्ग टर्म पावर सप्लाई एग्रीमेंट (PSA) साइन करेगी.

इस मामले पर अदाणी पावर के CEO S.B. ख्यालिया ने कहा 'हम उत्तर प्रदेश राज्य को 1,500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धी बोली जीतने पर खुश हैं और राज्य की तेजी से बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाने का सौभाग्य महसूस करते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि हम उत्तर प्रदेश में एक आधुनिक और कम उत्सर्जन वाला अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल प्लांट स्थापित करने की योजना बना रहे हैं और हमारा लक्ष्य FY30 तक विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली बिजली की आपूर्ति शुरू करना है'.

आपको बता दें कि अदाणी पावर उत्तर प्रदेश में 2 बिलियन डॉलर के निवेश से 2x800 मेगावाट (नेट 1500 मेगावाट) का एक ग्रीनफील्ड अल्ट्रासुपरक्रिटिकल पावर प्लांट डेवलप करेगी. इस परियोजना से कंस्ट्रक्शन के दौरान 8,000-9,000 और ऑपरेशनल होने के बाद 2,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)