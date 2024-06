अदाणी वन पर अब बस यात्रा का विकल्प भी, क्लियर ट्रिप से किया करार

अदाणी समूह के ट्रैवल, लाइफस्टाइल और शॉपिंग प्लेटफॉर्म अदाणी वन ने शुक्रवार को बताया कि उसने अपने यूजरों को बस यात्रा का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाले ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर क्लियर ट्रिप के साथ करार किया है.

कंपनी ने बताया कि क्लियरट्रिप अदाणी वन यूजरों को तीन लाख से ज्यादा रूटों और निजी तथा राज्य परिवहन निगमों के 10 लाख से अधिक बस कनेक्शनों तक पहुंच उपलब्ध करायेगा.

क्लियरट्रिप के साथ अदाणी वन के जुड़ने से यूजरों को फ्लाइट और होटलों के कई अतिरिक्त विकल्प भी मिलेंगे जिससे ट्रैवल इकोसिस्टम और बेहतर बनेगा.

अदाणी डिजिटल लैब्स के मुख्य डिजिटल अधिकारी नितिन सेठी ने एक बयान में कहा, "यह नई भागीदारी प्लेटफॉर्म में हमारे विश्वास को दिखाता है जिससे हम कनेक्टिविटी को और बेहतर बना सकेंगे तथा विभिन्न वर्गों के लोगों की यात्रा जरूरतों को पूरा कर सकेंगे. हम ट्रैवल इकोसिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव के लिए क्लियरट्रिप के साथ नये उत्पादों के विकास और नवाचार के लिए उत्साहित हैं."

अदाणी वन आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड से बसों की बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को रिवार्ड प्वाइंट्स भी मिलेंगे.

कंपनी ने बताया कि अदाणी वन आईसीआईसीआई बैंक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड और अदाणी वन आईसीआईसीआई बैंक प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड पर व्यापक और महत्वपूर्ण रिवॉर्ड प्रोग्राम हैं.

क्लियरट्रिप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अय्यपन आर. ने कहा, "इस भागीदारी के जरिये, खासकर मझोले और छोटे शहरों में हम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए सबसे अच्छी सहुलियत, विकल्प और वैल्यू प्रदान करेंगे."

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)