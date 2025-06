अदाणी ग्रुप ने WSJ की रिपोर्ट का किया खंडन, खबर को निराधार और गलत बताया

अदाणी ग्रुप (Adani Group) की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) ने WSJ (Wall Street Journal) की खबरों का खंडन किया है. अदाणी ग्रुप ने अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन के सभी आरोपों से इनकार किया है और इन्हें 'निराधार' बताया है. अदाणी ग्रुप कंपनियों और ईरानी LPG के बीच संबंधों का आरोप बिल्कुल निराधार और गलत है. ग्रुप ने ईरानी LPG से जुड़े प्रतिबंधों के उल्लंघन में जानबूझकर किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया.

एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, अदाणी ग्रुप ने कहा कि ईरानी LPG से जुड़े अमेरिकी अधिकारियों द्वारा किसी भी जांच की कोई जानकारी नहीं है.

WSJ की खबर पूरी तरह से गलत और अटकलों पर आधारित लगती है. ग्रुप इस बात का खंडन करता है कि उसकी कंपनियां जानबूझकर ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रही हैं. इस तरह का दावा ग्रुप को बदनाम करने और इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए भी जानबूझकर किया गया लगता है.

अदाणी ग्रुप के किसी भी पोर्ट पर ईरानी झंडे के साथ आए किसी भी कार्गो को हैंडल नहीं किया जाता है. ग्रुप ईरान के किसी शिपमेंट या ईरानी जहाज को मैनेज नहीं करता है. ग्रुप किसी भी ऐसे जहाज का प्रबंधन या सर्विस नहीं देता है जिसके मालिक ईरानी हों, ईरान पर हम अपनी पॉलिसी को अपने सभी पोर्ट्स पर सख्ती से पालन करते हैं.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)