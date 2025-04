Adani Group की सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने ओरिएंट सीमेंट में 47% अधिग्रहण किया पूरा

अदाणी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स (Ambuja Cements Ltd.) ने सीके बिड़ला समूह की कंपनी ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड (Orient Cement Ltd.) में करीब 9.59 करोड़ इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण पूरा कर लिया है, जो कंपनी में कुल 46.66% हिस्सेदारी होती है. कंपनी एक्सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी दी है.

मार्च में कंपिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने अंबुजा सीमेंट्स के 8,100 करोड़ रुपये में ओरिएंट सीमेंट में हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी.

CCI के मुताबिक, इसमें मौजूदा प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप की 37.9% हिस्सेदारी और कुछ पब्लिश शेयरहोल्डर्स की 8.9% हिस्सेदारी शामिल है. ओरिएंट सीमेंट की तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में तीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं. कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन देश के 10 राज्यों में फैला हुआ है.

मैनेजमेंट स्तर पर बड़े बदलाव

ओरिएंट सीमेंट के बोर्ड ने पूर्णकालिक निदेशक और CEO वैभव दीक्षित को बुधवार से तीन वर्ष की अवधि के लिए एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है. कंपनी ने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद से प्रकाश चंद जैन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और बुधवार से इस पद पर काजल सारडा को नियुक्त किया है.

कंपनी ने कंपनी सचिव के पद से दीक्षा सिंह का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है, बुधवार से इस पद पर सृष्टि जैन को नियुक्त कर दिया है.

दो नॉन-एग्जिक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त

ओरिएंट सीमेंट ने दो नॉन-एग्जिक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रूप में विनोद बहेटी और राकेश तिवारी को नियुक्त किया है. इसके अलावा तीन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी नियुक्त किए गए हैं, सुधीर नानावटी, श्रुति शाह और रवि कपूर को मंगलवार से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है.

