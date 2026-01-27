अदाणी ग्रुप और एम्ब्रेयर की बड़ी साझेदारी: अब भारत में ही बनेंगे रीजनल पैसेंजर प्लेन! हवाई सफर होगा सस्ता

एविएशन सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. अदाणी समूह (Adani Group) और ब्राजील की विमान बनाने वाली दुनिया की मशहूर कंपनी एम्ब्रेयर (Embraer) ने हाथ मिला लिया है. इस रणनीतिक साझेदारी के तहत भारत सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि अब एयरक्राफ्ट बनाने वाला देश बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा चुका है.

इस साझेदारी का ऐलान मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया गया. इस मौके पर सरकार और दोनों कंपनियों के बड़े अधिकारी मौजूद थे.

भारत बनेगा रीजनल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हब

नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा कि यह पार्टनरशिप सिर्फ विमान जोड़ने तक सीमित नहीं है. इसके जरिए भारत में नई टेक्नोलॉजी आएगी लोगों को नई स्किल सिखाई जाएंगी और एक मजबूत सप्लाई सिस्टम तैयार होगा. मकसद भारत को रीजनल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है.

भारत में लगेगा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट: जीत अदाणी

अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के डायरेक्टर जीत अदाणी ने कहा कि एम्ब्रेयर के साथ मिलकर भारत में एक रीजनल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जाएगी. इसके तहत देश में ही विमानों की फाइनल असेंबली होगी.

#WATCH | Delhi | Jeet Adani, Director, Adani Airport Holdings Limited, says, "It is with immense pride that I announce that Adani Defence is today entering into a landmark partnership with Embraer, one of the world's foremost aircraft manufacturers. Together, we will establish a… pic.twitter.com/7HYKfIuDWb — ANI (@ANI) January 27, 2026

उन्होंने कहा, "अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के निदेशक जीत अदाणी ने गर्व के साथ इस ऐतिहासिक साझेदारी का ऐलान किया है. उन्होंने कहा, 'मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि अदाणी डिफेंस आज दुनिया की दिग्गज विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर (Embraer) के साथ एक बड़ी साझेदारी करने जा रही है. हम मिलकर भारत में क्षेत्रीय यात्री विमान बनाने का एक प्लांट और एक ऐसा एविएशन इकोसिस्टम तैयार करेंगे, जो हमारे देश में विमानन के भविष्य को नए सिरे पर ले जाएंगे."

जीत अदाणी ने आगे कहा कि यह साझेदारी सिर्फ एक बिजनेस समझौता नहीं है, बल्कि एक उड़ान भरता हुआ विजन है. यह भारत के उस संकल्प को दर्शाता है जिसके तहत हम अपनी धरती पर वर्ल्ड-क्लास कैपेसिटी डेवलप करना चाहते हैं. यह पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने कई बड़े सुधारों और साहसिक कदमों को अपनाया है, जिसने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री की तस्वीर बदल दी है."

बता दें कि दोनों कंपनियां भारत में फाइनल असेंबली लाइन भी स्थापित करेंगी जहां विमान तैयार होकर उड़ान के लिए तैयार होंगे. हालांकि अभी निवेश की रकम और प्लांट की जगह का खुलासा नहीं किया गया है लेकिन अगले कुछ महीनों में इस पर फैसला होने की उम्मीद है.

हवाई सफर होगा सस्ता

बता दें कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते सिविल एविएशन मार्केट में से एक है.ऐसे में यह साझेदारी टियर टू और टियर थ्री शहरों के लिए हवाई संपर्क को मजबूत करेगी जिससे आम लोगों के लिए हवाई सफर आसान होगा. इसका सीधा असर आम यात्रियों की जेब और आपके सफर पर पड़ेगा.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)