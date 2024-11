अदाणी समूह का निवेशकों को स्थिरता का आश्वासन, कहा- हमारे पास पर्याप्त नकद भंडार मौजूद

अदाणी समूह (Adani Group) ने अपनी अर्धवार्षिक क्रेडिट रिपोर्ट में निवेशकों को समूह की स्थिरता का आश्वासन देते हुए कहा है कि कंपनियों के पोर्टफ़ोलियो में 'वैश्विक और क्षेत्रीय दिक्कतों से इतर' विकास के साथ-साथ अच्छा-खासा नकद भंडार मौजूद है.

ताज़ातरीन इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशन के मुताबिक, सितंबर के अंत में अदाणी समूह की कंपनियों का कुल नकद भंडार ₹53204 करोड़ था, जो इसकी उधारी का 20 फ़ीसदी से अधिक है. इससे ज़ाहिर है कि बंदरगाह संचालन से बिजली निर्माण तक ढेरों कारोबारों में फैले समूह के लिए क्रेडिट जोखिम कम है.

प्रेज़ेंटेशन के मुताबिक, ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन व ऋणमुक्ति से पहले पोर्टफोलियो कंपनियों की आय सितंबर, 2024 को समाप्त 12 महीनों के लिए 17 फ़ीसदी बढ़कर ₹83440 करोड़ हो गई. ज़ाहिर है, समूह 'वैश्विक तथा क्षेत्रीय दिक्कतों से अप्रभावित रहते हुए सतत और पूर्वानुमानित विकास' कर रहा है.

पोर्टफोलियो ऋण EBITDA के 2.5 गुना से कम है, जो समूह की कर्ज़ चुकाने की क्षमता को ज़हिर करता है. कॉन्ट्रैक्टों से होने वाली आय कुल पोर्टफ़ोलियो का 70 फ़ीसदी थी, जिससे निवेशकों को भी विकास साफ़-साफ़ दिखता है.

समूह ने अपनी 60 फ़ीसदी से ज़्यादा इक्विटी को स्थिरता देने वाले और कम जोखिम वाले अलग-अलग स्रोतों में लगाया है.

अदाणी समूह ने अपने निदेशकों के ख़िलाफ़ अमेरिकी न्याय विभाग और US सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा लगाए गए आरोपों को सख्ती से खारिज करते हुए 'बेबुनियाद' करार दिया और कोई भी गलत काम किया होने से साफ़ इंकार किया है.

अदाणी ग्रीन एनर्जी और उसके निदेशकों के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों के जवाब में समूह ने बयान जारी किया और कहा कि अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय के बयान के मुताबिक, Indictment में केवल आरोप शामिल हैं तथा प्रतिवादियों को उस वक्त निर्दोष समझा जाएगा, जब तक वे गुनहगार साबित न हो जाएं.

समूह ने स्टेकहोल्डरों को आश्वासन देते हुए कहा कि वह इन आरोपों से निपटने के लिए सभी उपलब्ध कानूनी उपाय करेगा.

