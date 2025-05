अदाणी-मैनेज्ड एयरपोर्ट्स पर लाउंज एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए एडीएल ने ड्रैगनपास के साथ की साझेदारी

अदाणी समूह की डिजिटल इनोवेशन आर्म 'अदाणी डिजिटल लैब्स' (एडीएल) ने गुरुवार को अदाणी-मैनेज्ड एयरपोर्ट में लाउंज का वाइड नेटवर्क प्रदान करने के लिए ड्रैगनपास के साथ साझेदारी की घोषणा की. ड्रैगनपास प्रीमियम एयरपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर है. इस साझेदारी से एयरपोर्ट पर यात्रियों को लाउंज का एक सहज और आरामदायक अनुभव मिलेगा.

कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस साझेदारी के माध्यम से, ड्रैगनपास के पास अब देश भर में एडिशनल प्रमुख लाउंज के साथ-साथ सभी अदाणी-मैनेज्ड एयरपोर्ट लाउंज तक पहुंच है.

अदाणी डिजिटल लैब्स के प्रवक्ता ने कहा, "हम डिजिटल ट्रैवल सर्विस में ग्लोबल लीडर ड्रैगनपास के साथ साझेदारी कर उत्साहित हैं. यह सीधा जुड़ाव हमें नए अवसरों को खोलने, हमारे एयरपोर्ट की पेशकशों को अनुकूलित करने और पूरे भारत में यात्रियों को एक सहज अनुभव प्रदान करने की अनुमति देता है."

यह साझेदारी भारत के हवाई अड्डे के आतिथ्य परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित करती है और डिफरेंशिएटेड कस्टमर वैल्यू प्रपोजीशन (सीवीपी) के लिए रास्ते खोलती है.

अदाणी डिजिटल लैब्स और ड्रैगनपास मिलकर विभिन्न यात्री वर्गों के लिए पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस तैयार करेंगे, जिससे प्रीमियम एयरपोर्ट सेवाओं के साथ उनकी यात्रा समृद्ध होगी.

ड्रैगनपास में लाउंज और एयरलाइन पार्टनरशिप के प्रमुख जॉर्जियोस सिकोवरिस ने कहा, "अदाणी के साथ मिलकर काम करने का हमारा लक्ष्य कई स्थानों पर अपने ग्राहकों के लिए आराम और सुविधा को बढ़ाना है. हमें विश्वास है कि यह साझेदारी यात्रा के अनुभव को और बेहतर बनाएगी, जिससे यात्रियों को हर कदम पर शानदार अनुभव मिलेगा."

अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) और अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के तहत अदाणी मैनेज्ड एयरपोर्ट के डिजिटल विस्तार के रूप में एडीएल, यात्रा और हवाई अड्डे के अनुभवों के भविष्य को आकार देने में एक रणनीतिक भूमिका निभाता है.

कटिंग-एज टेक्नोलॉजीज को ह्यूमन-सेंटर्ड डिजाइन के साथ जोड़कर और शक्तिशाली रणनीतिक साझेदारियों को आगे बढ़ाकर, एडीएल राष्ट्र-निर्माण और ग्राहक-केंद्रित इनोवेशन के लिए अदाणी समूह की प्रतिबद्धता के माध्यम से निर्बाध, स्केलेबल और पुरस्कृत अनुभव प्रदान करने के अर्थ को फिर से परिभाषित कर रहा है.

यह सहयोग न केवल अदाणी डिजिटल लैब्स और ड्रैगनपास को लाउंज संचालन को बढ़ाने में सक्षम बनाता है, बल्कि यात्रियों के लिए एक बेहतर अनुभव भी प्रदान करता है.

दुनिया भर में 40 मिलियन से अधिक सदस्यों के साथ, ड्रैगनपास हवाई अड्डे के लाउंज तक निर्बाध पहुंच प्रदान करता है.



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)