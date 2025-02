अदाणी इलेक्ट्रिसिटी का शानदार प्रदर्शन, ऊर्जा मंत्रालय की तीन बड़ी नेशनल रैंकिंग में टॉप पर

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी (Adani Electricity) ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर ऊर्जा मंत्रालय की तीन नेशनल रैंकिंग (National Ranking) में टॉप पोजिशन हासिल की है. कंपनी ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी.

बिजली आपूर्ति और ग्राहक सेवा में जबरदस्त प्रदर्शन

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) द्वारा 13वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग एक्सरसाइज (Integrated Rating Exercise) में शानदार प्रदर्शन के लिए टॉप रैंक दी गई है. इसके अलावा, रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन (REC) ने कंपनी को बेहतरीन ग्राहक सेवा के लिए ए प्लस (A+) रेटिंग दी है.

अब पहली बार जारी की गई डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रैंकिंग रिपोर्ट (Distribution Utility Ranking Report) में भी अदाणी इलेक्ट्रिसिटी को भारत की नंबर वन शहरी और समग्र यूटिलिटी का दर्जा मिला है.

रेटिंग रिपोर्ट क्यों है खास?

डीयूआर (DUR) रिपोर्ट में बिजली कंपनियों के परफॉर्मेंस का पूरा विश्लेषण किया जाता है. इसमें इंटीग्रेटेड रेटिंग एक्सरसाइज और सीएसआरडी (CSRD) रिपोर्ट जैसे मूल्यांकन के साथ अन्य महत्वपूर्ण पैमानों को भी जोड़ा जाता है. इनमें रिन्यूएबल परचेस ऑब्लाइजेशन (Renewable Purchase Obligation - RPO), सिस्टम मीटरिंग (System Metering), डिमांड साइड रिस्पॉन्स (Demand Side Response) और रिसोर्स एडिक्वेसी प्लानिंग (Resource Adequacy Planning) शामिल हैं.

इस रिपोर्ट का मकसद बिजली कंपनियों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है, जिससे भारत अपने सस्टेनेबल एनर्जी गोल्स (Sustainable Energy Goals) की ओर तेजी से बढ़ सके.

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी का स्मार्ट और क्लीन एनर्जी विजन

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (Adani Electricity Mumbai Limited) के मैनेजिंग डायरेक्टर कंदर्प पटेल ने कहा कि तीनों प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रैंकिंग में टॉप पर रहना कंपनी के लिए गर्व की बात है.

उन्होंने कहा, "हम स्मार्ट, क्लीन और ज्यादा भरोसेमंद बिजली सेवाएं देने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, जिससे सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित किया जा सके."

भारत की सबसे मजबूत बिजली कंपनी बनी अदाणी इलेक्ट्रिसिटी

मुंबई में अदाणी इलेक्ट्रिसिटी 30 लाख से ज्यादा ग्राहकों को बिजली सप्लाई कर रही है. यह देश की सिर्फ छह बिजली वितरण कंपनियों में से एक है, जिसे सीएसआरडी रिपोर्ट (CSRD Report) में ए प्लस (A+) रेटिंग मिली है.

इंटीग्रेटेड रेटिंग एक्सरसाइज में अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने बेहतरीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट (Financial Management), मजबूत डेट सर्विस कवरेज (Debt Service Coverage) और ऑपरेशनल एफिशिएंसी (Operational Efficiency) का प्रदर्शन किया है. इस वजह से यह वित्तीय रूप से भारत की सबसे मजबूत बिजली कंपनी बन गई है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)