अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने मनाया फायर सर्विस वीक, पावर वॉरियर्स के लिए फायर सेफ्टी वर्कशॉप का आयोजन

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने बुधवार ,16 अप्रैल को कहा कि आग से बचाव को बढ़ावा देने के लिए वह अपने पूरे बिजली वितरण क्षेत्र में 14 से 20 अप्रैल तक 'फायर सर्विस वीक' मना रही है.इस हफ्ते के दौरान, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी के पावर वॉरियर्स के लिए कई फायर सेफ्टी वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है. इस वर्ष की थीम "यूनाइट टू इग्नाइट, फायर सेफ इंडिया" तय की गई है, जिसमें फायर सेफ्टी में सामुदायिक भागीदारी, शिक्षा, तैयारी और इनोवेशन के महत्व पर जोर दिया गया है.

फायर सर्विस वीक कब और क्यों मनाया जाता है?

गृह मंत्रालय के फायर एडवाइजर के मार्गदर्शन में 14 से 20 अप्रैल तक देश भर में ‘फायर सर्विस वीक' मनाया जाता है.फायर सर्विस वीक 14 अप्रैल, 1944 को मुंबई बंदरगाह के विक्टोरिया डॉक पर हुई विनाशकारी आग और उसके बाद हुए विस्फोटों में मारे गए लोगों की याद में मनाया जाता है. इसका उद्देश्य सभी उद्योगों में फायर सेफ्टी को बढ़ाना है.

बीते महीने अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने मनाया 'नेशनल सेफ्टी वीक 2025'

बीते महीने, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने 4-10 मार्च के बीच 'नेशनल सेफ्टी वीक 2025' मनाया था. अदाणी ग्रुप की कंपनी ने एक बयान में कहा था कि यह 54वां नेशनल सेफ्टी वीक है और इस वर्ष की थीम 'सुरक्षा और स्वास्थ्य, विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण' रखी गई है.

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार, इस प्रोग्राम का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाने के साथ कंपनी के बिजली वितरण क्षेत्र और विभिन्न कार्य स्थलों पर सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है.अदाणी इलेक्ट्रिसिटी के कर्मचारियों ने अदाणी इलेक्ट्रिसिटी की सुरक्षा टीम द्वारा आयोजित वर्कशॉप में भाग लिया.

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी और अदाणी फाउंडेशन ने छात्रों की सीखने की क्षमताओं को बढ़ावा देने और सीखने के परिणामों को बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले महीने अपने वार्षिक कार्यक्रम 'उत्थान उत्सव' का तीसरा सीजन भी मनाया था. यह कंपनी के 'उत्थान' सीएसआर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो पढ़ाई में बच्चों की मदद करता है.

अदाणी फाउंडेशन ने की 25,000 से ज्यादा स्कूली बच्चों की मदद

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी और अदाणी फाउंडेशन ने 'उत्थान' के तहत मलाड, दहिसर, बोरीवली, चेंबूर और कुर्ला में 83 सरकारी स्कूलों में 25,000 से ज्यादा बच्चों की मदद की है.

देश की लीडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई में तीन मिलियन (30 लाख) से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)