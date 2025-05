अदाणी सीमेंट का कीर्तिमान, सबसे तेज गति से हासिल की 100 मिलियन टन क्षमता; गौतम अदाणी ने यूं किया सेलिब्रेट

अदाणी ग्रुप के सीमेंट बिजनेस ने रिकॉर्ड समय में 100 मिलियन टन उत्पादन क्षमता का आंकड़ा हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ अदाणी सीमेंट दुनिया के सबसे कुशल सीमेंट निर्माताओं में शामिल हो गया है. कंपनी की इस उपलब्धि को भारत की विकास गाथा में विश्वास और ब्रांड की मजबूती का प्रमाण माना जा रहा है. अदाणी ग्रुप के सीमेंट बिजनेस की बात करें तो इसमें ACC, अंबुजा सीमेंट जैसी अग्रणी कंपनियां शामिल हैं. इस मौके पर अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) ने सोशल मीडिया चैनल्‍स पर पोस्‍ट शेयर किया है.

साथ ही उन्‍होंने इस उपलब्धि के उपलक्ष्‍य में केक काटते हुए तस्‍वीर भी साझा की है. इस तस्‍वीर में उनके साथ पत्‍नी प्रीति अदाणी, बेटे करण अदाणी, भतीजे प्रणव अदाणी और कंपनी के अन्‍य अधिकारी दिख रहे हैं.

अपने इंस्‍टाग्राम पोस्‍ट में अदाणी ने लिखा, "विश्व रिकॉर्ड की गति से 100 मिलियन टन क्षमता स्थापित की गई! अदाणी सीमेंट अब दुनिया के सबसे कुशल सीमेंट निर्माताओं में से एक है. यह भारत की विकास कहानी में हमारे अटूट विश्वास और दशकों से बनाए गए भरोसेमंद ब्रांडों की ताकत का प्रतिबिंब है. ऐसे ब्रांड जो हर मोड़ पर भारत के साथ खड़े रहे हैं और अब इसके भविष्य का निर्माण कर रहे हैं."

'देश के भविष्‍य को आकार दे रहा अदाणी ग्रुप'

अदाणी ग्रुप ने कहा है कि ये उपलब्धि दशकों से बनाए गए भरोसेमंद ब्रैंड्स की ताकत का परिणाम है, जो हर दौर में भारत के साथ खड़े रहे हैं और अब उसके भविष्य को आकार दे रहे हैं.

अदाणी सीमेंट का ये तेज विस्तार न सिर्फ इसकी कारोबारी क्षमता का प्रतीक है, बल्कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है.

कंपनी देशभर में हाई क्वालिटी सीमेंट की सप्लाई के साथ-साथ निर्माण सेक्टर में स्थिरता और गति लाने के लिए लगातार काम कर रही है.

वैश्विक स्‍तर पर मजबूत हुई साख

100 मिलियन टन की उत्पादन क्षमता तक इतनी तेजी से पहुंचना, वैश्विक मानकों पर एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. इससे अदाणी सीमेंट न केवल घरेलू बाजार में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी साख को और मजबूत कर रहा है.

ये मील का पत्थर भारत के भविष्य में निवेश और निर्माण क्षेत्र की ताकत को दर्शाता है, जहां अदाणी ग्रुप अपनी दीर्घकालिक रणनीति और नवाचार के साथ आगे बढ़ रहा है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)