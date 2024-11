अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने एविसर्व और एविग्राउंड फैसिलिटीज में खरीदी 99% हिस्सेदारी

शेयर मार्केट से मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स के बीच अदाणी ग्रुप ने शुक्रवार को एक बड़ी डील की है. अदाणी ग्रुप की कंपनी अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने एविसर्व फैसिलिटीज और एविग्राउंड फैसिलिटीज में 99% की हिस्सेदारी खरीदी है. एविसर्व एयरपोर्ट सर्विस देने वाली कंपनी है. इसकी सर्विस में एयरपोर्ट पर लाउंज, स्लीपिंग पॉड और वैले पार्किंग शामिल हैं. जबकि एविग्राउंड फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, जो GST और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सर्विस देती है.

एविसर्व फैसिलिटीज मुंबई, हैदराबाद और अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर लाउंज, स्लीपिंग पॉड, वैले पार्किंग, मीटिंग रूम और फूड-ब्रेवरेज जैसी सर्विस देता है. मुंबई एयरपोर्ट पर यह कंपनी लाउंज बार, स्लीपिंग पॉड, शॉवर फैसिलिटी की सुविधा देती है.

एवीग्राउंड फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, केयरटेकिंग और मेंटेनेंस, हाउसकीपिंग, क्लीनिंग और सिक्योरिटी सर्विस भी देती है.



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)