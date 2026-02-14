8th Pay Commission: इस लिंक पर मत कर देना क्लिक, नहीं तो सैलरी बढ़ने का कोई फायदा नहीं

8th Pay Commission Salary Hike Scam: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी इन दिनों 8वे वेतन आयोग का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं. गूगल से लेकर न्यूज पेपर्स पर यही खोजा जा रहा है कि कब से बढ़ी हुई सैलरी अकाउंट में आनी शुरू हो जाएगी. इसी बीच वो एक ऐसी गलती कर जा रहे हैं, जिसके बाद सैलरी बढ़ने का फायदा उन्हें ज्यादा नहीं होने वाला. दरअसल कर्मचारियों के इस इंतजार को साइबर ठगों ने अपनी कमाई का जरिया बना लिया है. हाल ही में सोशल मीडिया, खासतौर पर व्हाट्सएप पर एक स्कैम तेजी से फैल रहा है, जो सरकारी कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई पर डाका डाल रहा है.
सैलरी हाइक वाला स्कैम?
इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ समय से व्हाट्सएप पर एक मैसेज आ रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि '8वें वेतन आयोग के तहत आपकी नई सैलरी कितनी होगी, यह आप एक क्लिक में जान सकते हैं.' मैसेज के साथ एक फाइल की लिंक भेजी जा रही है. जैसे ही इस फाइल को इंस्टॉल करते हैं, फोन का पूरा कंट्रोल हैकर्स के पास चला जाता है. यह एक तरह का मॉलवेयर है, जो आपके फोन से बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, ओटीपी और पर्सनल डेटा चुरा लेता है. इसके बाद बिना जानकारी के आपके बैंक अकाउंट से पैसे साफ कर दिए जाते हैं.
सरकारी कर्मचारियों को WhatsApp पर message भेजकर कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने पर उनकी salary कितनी होगी, यह जानने के लिए एक APK file download करें— CyberDost I4C (@Cyberdost) February 13, 2026
जैसे ही APK install की जाती है, mobile ka access fraudsters ke paas chala jaata hai#APKScamAlert #PayCommissionScam pic.twitter.com/UO6hSMkMmj
I4C ने जारी किया अलर्ट
साइबर अपराधों पर लगाम लगाने वाली इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने अपने आधिकारिक हैंडल से सरकारी कर्मचारियों के लिए चेतावनी जारी की है. I4C के अनुसार, सरकार कभी भी व्हाट्सएप पर ऐसी कोई फाइल नहीं भेजती है. अगर आपको ऐसा कोई मैसेज मिलता है, तो वह पूरी तरह से फर्जी है.
साइबर ठगों से कैसे बचें?
- अगर कोई आपको 8वें वेतन आयोग के नाम पर फाइल भेज रहा है, तो उसे तुरंत डिलीट करें.
- सैलरी, पेंशन या भत्तों से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट https://8cpc.gov.in पर ही भरोसा करें.
- कभी भी गूगल प्ले स्टोर के बाहर से कोई APK फाइल डाउनलोड न करें.
अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस ठगी का शिकार होता है, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें.
