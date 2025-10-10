टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला

India vs West Indies LIVE, 2nd Test, Day 1: भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. टीम इंडिया बिना किसी बदलाव के पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी वहीं वेस्टइंडीज ने अपनी टीम में 2 बदलाव किये हैं. भारतीय टीम की कोशिश रहेगी कि वह इस मैच को भी जीतकर दो मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम करे, जबकि विपक्षी टीम इस मैच को जीतकर सीरीज को 1-1 के साथ समाप्त करना चाहेगी. (SCORECARD)

भारत (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमराह, मोहम्मद सिराज



वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन): जॉन कैंपबेल, टेगनारिन चंद्रपॉल, एलिक अथानाज़े, शाई होप, रोस्टन चेज़ (कप्तान), टेविन इमलाच (विकेट कीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वार्रिकन, खैरी पियरे, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स

