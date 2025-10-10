टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला

विज्ञापन
विशेष लिंक
12 minutes ago

India vs West Indies LIVE, 2nd Test, Day 1: भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. टीम इंडिया बिना किसी बदलाव के पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी वहीं वेस्टइंडीज ने अपनी टीम में 2 बदलाव किये हैं. भारतीय टीम की कोशिश रहेगी कि वह इस मैच को भी जीतकर दो मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम करे, जबकि विपक्षी टीम इस मैच को जीतकर सीरीज को 1-1 के साथ समाप्त करना चाहेगी. (SCORECARD)

भारत (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमराह, मोहम्मद सिराज

वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन): जॉन कैंपबेल, टेगनारिन चंद्रपॉल, एलिक अथानाज़े, शाई होप, रोस्टन चेज़ (कप्तान), टेविन इमलाच (विकेट कीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वार्रिकन, खैरी पियरे, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स

India Tour of West Indies 2025 LIVE Updates: IND vs WI LIVE Score, 2nd Test Match Day 1, Straight from Delhi Arun Jaitley Stadium

Oct 10, 2025 09:16 (IST)
Link Copied
Share

Oct 10, 2025 09:15 (IST)
Link Copied
Share

IND vs WI 2nd Test Live Score Updates: टॉस जीतने के बाद कप्तान गिल ने कहा

पहले दिन विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा लग रहा है. हमारे लिए निरंतरता महत्वपूर्ण है. अपने प्रदर्शन को दोहराना और हर मैच में वही जोश बनाए रखना. हम अक्सर यही बात करते हैं और इस टेस्ट मैच में भी हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं. सच कहूं तो, ज़्यादा कुछ नहीं. मैं अब भी वही इंसान हूं, लेकिन अब मुझ पर ज़्यादा ज़िम्मेदारियां जरूर हैं, लेकिन मुझे जिम्मेदारियां पसंद हैं और मेरा भविष्य बहुत ही रोमांचक है.

Oct 10, 2025 09:10 (IST)
Link Copied
Share

IND vs WI 2nd Test Live Score Updates: वेस्टइंडीज प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव

वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन): जॉन कैंपबेल, टेगनारिन चंद्रपॉल, एलिक अथानाज़े, शाई होप, रोस्टन चेज़ (कप्तान), टेविन इमलाच (विकेट कीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वार्रिकन, खैरी पियरे, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स

Oct 10, 2025 09:09 (IST)
Link Copied
Share

IND vs WI 2nd Test Live Score Updates: भारत की प्लेइंग इलेवन

भारत (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमराह, मोहम्मद सिराज

Oct 10, 2025 09:05 (IST)
Link Copied
Share

IND vs WI 2nd Test Live Score Updates: टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं

टीम इंडिया बिना किसी बदलाव के पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी वहीं वेस्टइंडीज ने अपनी टीम में 2 बदलाव किये हैं 

Oct 10, 2025 09:04 (IST)
Link Copied
Share

IND vs WI 2nd Test Live Score Updates: टीम इंडिया ने जीता टॉस

टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला

Oct 10, 2025 09:00 (IST)
Link Copied
Share

IND vs WI 2nd Test Live Score Updates: टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में होगा बदलाव?

मोहम्मद सीरीज अपना रन उप मार्क कर चुके हैं और उम्मीद है की टीम इंडिया पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 के साथ ही उतरेगी.

Oct 10, 2025 08:57 (IST)
Link Copied
Share

IND vs WI 2nd Test Live Score Updates: सीरीज पर कब्ज़ा करने के इरादे से उतरेगा भारत

कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया 1 साल के इंतज़ार के बाद टेस्ट सीरीज पर कब्ज़ा करने के इरादे से उतरेगा. वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का ये दूसरा टेस्ट है जिसे जितने के साथ ही भारत सीरीज पर कब्ज़ा जमा लेगा.

Oct 10, 2025 08:55 (IST)
Link Copied
Share

IND vs WI 2nd Test Live Score Updates: अरुण जेटली स्टेडियम में सीरीज का दूसरा मैच

भारत-वेस्टइंडीए के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
India, Shubman Singh Gill, Cricket, India Vs West Indies 2025
Get App for Better Experience
Get it on
Google Play
Download on the
App Store
Get App for Better Experience
Install Now