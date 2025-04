प्यार, भरोसा और एक पल की लापरवाही: क्या हम अपने पालतू जानवरों के योग्य हैं?

उस मासूम की आंखों में छुपा विश्वास एक ऐसी अनमोल चीज़ थी, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. वह छोटा सा कुत्ता, अपनी मालकिन के पीछे-पीछे चल रहा था, नन्हे कदमों से उसकी छाया को थामने की कोशिश कर रहा था. उसके लिए उसकी मालकिन उसकी पूरी दुनिया थी एक ढाल, एक रक्षक, एक ऐसा इंसान जिस पर वह अपनी जिंदगी की हर सांस के लिए भरोसा कर सकता था. लेकिन झांसी रेलवे स्टेशन पर उस भरोसे की नींव एक पल में ढह गई.

एक वीडियो, जो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, उस मासूम की मूक चीख को दुनिया के सामने लाया. उसकी आंखों में छुपा विश्वास टूट गया, और उसकी मालकिन, जिसे वह अपना सब कुछ मानता था, कुत्ता उसकी लापरवाही का शिकार बन गया. हां, उसकी जान बच गई, लेकिन क्या उसका दिल नहीं टूटा होगा? क्या वह फिर कभी उसी भोलेपन से अपने मालकिन की ओर देख पाएगा?

The dog escaped alive is the story. This guy needs to be charged under relevant sections in Railways & Animal Cruelty. And his punishment widely publicized. "Broken Windows Theory" and "Made an example by law" are powerful deterrents India fails to use.pic.twitter.com/HyMIWC6fCb