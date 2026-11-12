भगवान चित्रगुप्त: न्याय की शाश्वत परंपरा और वर्तमान की चुनौतियां

आज समूची सृष्टि के लेखा-जोखा के अधिपति, समस्त प्राणियों के कर्मों के साक्षी और सृष्टि के निष्पक्ष न्यायाधीश भगवान चित्रगुप्त की जयंती पर हम उनकी पूजा-अर्चना करते हैं. कलम और दवात की पूजा करते हैं. यह पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह उस शाश्वत मूल्य की स्वीकृति है जिसे भगवान चित्रगुप्त प्रतिनिधित्व करते हैं: निष्पक्ष लेखन, निर्भीक न्याय और निःस्वार्थ प्रशासन.

इस पावन अवसर पर तीन प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठते हैं. भगवान चित्रगुप्त की वह न्याय-व्यवस्था क्या थी जो सृष्टि के आरंभ से अनवरत चली आ रही है? उनके वंशजों ने इस भारतभूमि पर उस परंपरा को किस रूप में जीया? और आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वह परंपरा कहां खड़ी है?

सृष्टि की न्याय-व्यवस्था: भगवान चित्रगुप्त का आदर्श

सृष्टि की रचना के पश्चात जब धरती पर अनेक राजाओं और राज्य-व्यवस्थाओं का उदय हुआ, तब यह प्रश्न उठा कि जो कर्म दिखते नहीं, जो न्याय सत्ता की पहुंच से परे है, उसका लेखा-जोखा कौन रखेगा? इस प्रश्न का उत्तर भगवान चित्रगुप्त के रूप में सामने आया. उनकी व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह किसी दबाव से, किसी प्रलोभन से, किसी वर्ग-हित से प्रभावित नहीं होती थी. कर्म का लेखा निष्पक्ष था, न्याय सम्यक था.

यही आदर्श भारत की प्रशासनिक और न्यायिक परंपरा की नींव बना. जिस समाज ने इस देवता को अपना आराध्य माना, उस समाज ने यह भी स्वीकार किया कि लेखनी की शक्ति तलवार से बड़ी है और निष्पक्ष न्याय किसी भी राज्य-व्यवस्था की सबसे बड़ी संपदा है.

वंशजों की विरासत: इतिहास के स्वर्णिम अध्याय

भगवान चित्रगुप्त के वंशजों, कायस्थ समाज, ने इस परंपरा को केवल आस्था में नहीं, अपने जीवन और कर्म में भी जिया. स्वाधीनता संग्राम से लेकर राष्ट्र-निर्माण तक, इस समाज ने जो योगदान दिया वह इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर अंकित है.

महर्षि अरविंद की वह दार्शनिक क्रांति जिसने भारत की आत्मा को पुनः जागृत किया, स्वामी विवेकानंद की वह ओजस्वी वाणी जिसने शिकागो में भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया, वीर खुदीराम बोस का वह बलिदान जो मात्र अठारह वर्ष की आयु में हंसते-हंसते फांसी पर चढ़ गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वह संकल्प जिसने "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" का उद्घोष किया, ये सब इसी परंपरा की संतानें थीं.

स्वतंत्र भारत में भी यह परंपरा जीवित रही. देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की सादगी और संवैधानिक निष्ठा, प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री जी की वह दृढ़ता जिन्होंने "जय जवान, जय किसान" का नारा दिया और 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को परास्त किया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का वह साहस जिसने आपातकाल की तानाशाही के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया. इन सभी महापुरुषों का जीवन भगवान चित्रगुप्त की उस परंपरा का जीवंत प्रमाण है.

न्यायपालिका में भी इस परंपरा ने अपनी छाप छोड़ी. न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा का वह ऐतिहासिक निर्णय, जिसमें उन्होंने 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को असंवैधानिक घोषित किया, अपने आप में उस निष्पक्षता का प्रमाण है जो भगवान चित्रगुप्त की परंपरा की पहचान है. किसी भी दबाव में न झुकना, सत्य के साथ खड़े रहना, यही इस परंपरा का सार है.

लोकतंत्र की विडंबना: जब न्याय दबाव में आ जाए

किंतु आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर दृष्टि डालें तो एक विचलित करने वाला चित्र सामने आता है. राजतंत्र से लोकतंत्र तक की यात्रा में हमने बहुत कुछ पाया, परंतु कुछ खोया भी. राजनीतिक दबाव-समूहों की अनवरत बढ़ती शक्ति ने धीरे-धीरे उस निष्पक्षता को क्षीण किया जो किसी भी व्यवस्था की आत्मा होती है.

जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र के आधार पर बने दबाव-समूह मतदाताओं को प्रभावित करते हैं. राजनीतिक दलों की लोकलुभावन नीतियां समान न्याय और समान अवसर के सिद्धांत को व्यवहार में खोखला कर देती हैं. एक ही परिस्थिति में, एक ही प्रकार के घटनाक्रम में, अलग-अलग व्यक्तियों के साथ अलग-अलग व्यवहार होता है. यह व्यवस्था की विकृति नहीं, उसकी नियति बन चुकी है.

और इस प्रक्रिया में सबसे अधिक नुकसान उस समाज का हुआ जो राजनीतिक सौदेबाजी करना नहीं जानता था.

कायस्थ समाज: उपेक्षा की व्यथा-कथा

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कायस्थ समाज एक विचित्र विरोधाभास का शिकार हुआ. एक ओर उसकी विद्या, बुद्धि, कार्यक्षमता और राष्ट्रीय जीवन में रचनात्मक योगदान सर्वमान्य था. दूसरी ओर, राजनीतिक सौदेबाजी और जातीय दबाव-समूह बनाने का स्वभाव इस समाज में नहीं था. परिणाम यह हुआ कि जो समाज स्वाधीनता संग्राम में सबसे आगे था, जो आजादी के बाद एक दशक तक प्रशासन और न्यायपालिका की रीढ़ था, वह धीरे-धीरे राजनीतिक प्रक्रिया के हाशिये पर चला गया.

इसका परिणाम केवल एक समुदाय की उपेक्षा नहीं है. जब निष्पक्षता और मेधा को राजनीतिक संरक्षण के बिना आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता, तो पूरी व्यवस्था का नुकसान होता है. न्यायिक व्यवस्था कमजोर होती है, प्रशासन में दूरदृष्टि का अभाव आता है, और विकास की अवधारणाएं दीर्घकालीन परिणामों को दृष्टिगत रखने में असमर्थ हो जाती हैं.

आशा की किरण: नई दिशा की ओर

यह सत्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई चेतना का उदय हुआ है. "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" का जो संकल्प है, उसमें जाति और वर्ग से परे मेधा और कर्म को मान्यता देने का भाव है. डिजिटल शासन और पारदर्शिता के जो प्रयास हो रहे हैं, वे उसी चित्रगुप्त-परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति हैं जहां कर्म का लेखा निष्पक्ष हो.

किंतु व्यवस्था का पूर्ण रूपांतरण तभी संभव है जब समाज भी जागरूक हो. आधुनिकतम तकनीक के उपयोग के बावजूद जब तक राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामाजिक दबाव एक साथ नहीं आते, व्यवस्था पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त नहीं हो सकती.

चित्रगुप्त जयंती का संदेश: समय की पुकार

इस पावन अवसर पर दो वर्गों से विशेष आह्वान है.

राजनीतिक नेतृत्व से आग्रह है कि वोट की राजनीति से ऊपर उठकर सोचें. भगवान चित्रगुप्त का स्मरण करें जिन्होंने कभी किसी दबाव में न्याय नहीं बदला. जब नेतागण जानते-बूझते हुए भी मौन धारण कर लेते हैं, तो वे न केवल व्यवस्था को क्षति पहुंचाते हैं, वे उस परंपरा के साथ भी विश्वासघात करते हैं जो इस राष्ट्र की नींव है.

कायस्थ समाज के वंशजों से आग्रह है कि अपनी इस विरासत पर गर्व करें और उसे पुनः जीवंत करें.

राजनीतिक सौदेबाजी न सही, परंतु अपनी उस परंपरा के प्रति सचेत और संगठित अवश्य हों जो सदा से इस राष्ट्र को दिशा देती रही है. समाज का योगदान तभी मान्यता पाता है जब वह अपनी पहचान, अपने मूल्यों और अपनी विरासत के प्रति जागरूक हो.

भगवान चित्रगुप्त की न्याय-व्यवस्था नैसर्गिक रूप से अनवरत जारी है. इस भूमि पर, इस समाज के माध्यम से, उस परंपरा को पुनः प्रतिष्ठित करना ही इस जयंती का सबसे सार्थक उत्सव होगा.

भगवान चित्रगुप्त जी की जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. जय हिंद.

लेखक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव हैं. ये उनके निजी विचार हैं.