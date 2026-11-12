India vs Afghanistan U19 LIVE Score, Asia Cup Semi-final: एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर-19 एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल का रोमांच शुरू हो चुका है. अल अमीरात में टॉस जीतकर अफगानिस्तान अंडर-19 की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. अबिदुल्ला नादरजान और फरीदुल्लाह इहसास क्रीज पर हैं. भारत की तरफ से पहला ओवर ईशान सूद ने डाला. जिनकी पहली ही गेंद नो बॉल रही. (Live Scorecard)
भारत और अफगानिस्तान अंडर-19 की प्लेइंग XI
भारतीय अंडर-19 टीम: लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), अर्जुन राजपूत, आर्यन सवसानी, ईशान सूद, काव्या पटेल, मनल चौहान, मोहित उलवा, वीके विनीत और यशबर्धन चौहान.
अफगानिस्तान अंडर-19 टीम: अबिदुल्ला नादरजान, अमीर हमजा, बिलाल सलीमनखिल, फरीदुल्लाह इहसास, मोहम्मद अली, नोमान सलारजई (विकेटकीपर), नूर अली नियाजी, शाह फैसल रहीमी, सोहेल खान (कप्तान), सुभान अली और ताहिर सरवरी.
India vs Afghanistan U19 LIVE Score, Asia Cup Semi-final: IND U19 vs AFG U19 Match Updates
India vs Afghanistan U19 LIVE Score: इशान के शिकार बने अबिदुल्ला
भारतीय टीम को पहली सफलता इशान सूद ने दिलाई है. उन्होंने अबिदुल्ला नादरजान को अन्वय द्रविड़ के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है. आउट होने से पूर्व अबिदुल्ला ने कुल 23 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 14 रन बनाने में कामयाब रहे.
India vs Afghanistan U19 LIVE Score: अफगानिस्तान ने 3 ओवरों में बनाए 12 रन
तीन ओवरों का खेल खत्म हो चुका है. अफगानिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन ओवरों की समाप्ति के बाद 12/0 रन बनाए हैं. अबिदुल्ला नादरजान आठ गेंद में दो और फरीदुल्लाह इहसास 11 गेंद में आठ रन बनाकर खेल रहे हैं.
India vs Afghanistan U19 LIVE Score: इशान ने पहली गेंद नो बॉल डाली
एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर-19 एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल का रोमांच शुरू हो चुका है. अल अमीरात में टॉस जीतकर अफगानिस्तान अंडर-19 की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. अबिदुल्ला नादरजान और फरीदुल्लाह इहसास क्रीज पर हैं. भारत की तरफ से पहला ओवर ईशान सूद ने डाला. जिनकी पहली ही गेंद नो बॉल रही.
India vs Afghanistan U19 LIVE Score: अफगानिस्तान की प्लेइंग 11
अफगानिस्तान अंडर-19 टीम: अबिदुल्ला नादरजान, अमीर हमजा, बिलाल सलीमनखिल, फरीदुल्लाह इहसास, मोहम्मद अली, नोमान सलारजई (विकेटकीपर), नूर अली नियाजी, शाह फैसल रहीमी, सोहेल खान (कप्तान), सुभान अली और ताहिर सरवरी.
India vs Afghanistan U19 LIVE Score: सेमीफाइनल मुकाबले के लिए भारतीय प्लेइंग 11
भारतीय अंडर-19 टीम: लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), अर्जुन राजपूत, आर्यन सवसानी, ईशान सूद, काव्या पटेल, मनल चौहान, मोहित उलवा, वीके विनीत और यशबर्धन चौहान.
India vs Afghanistan U19 LIVE Score: भविष्य के सितारों के लिए सेमीफाइनल का समय आ गया है!: ACB
It’s Semi-Final Time for the Future Stars! 🤩 The Afghanistan Future Stars are ready to take on India U19 tomorrow in the second semi-final of the ACC Men’s U19 Asia Cup 2026. 👏 🏟️ Al Amerat Cricket Ground, Turf 2 🏏 First Ball: 9:30 AM (AFT) #FutureStars | #AFGU19vINDU19 | #U19AsiaCup— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) November 11, 2026
India vs Afghanistan U19 LIVE Score: अफगानिस्तान ने जीता टॉस, लिया पहले बल्लेबाजी करने का फैसला
अल अमीरात में अफगानिस्तान के कप्तान सोहेल खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. मैच का लाइव रोमांच आधे घंटे बाद यानी कि 10.30 बजे से देखने को मिलेगा. पल-पल की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें.