BJP के 46 वर्ष: वैचारिक बीज से भारत के भविष्य को आकार देने वाले राष्ट्रीय आंदोलन तक

भारतीय जनता पार्टी (BJP) का 47वां स्थापना दिवस केवल ऐतिहासिक अवसर या एक उत्सव का क्षण नहीं है, बल्कि चिंतन, संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति नवप्रवर्तित प्रतिबद्धता का भी है.

विचारधारा और बलिदान पर आधारित एक यात्रा

भाजपा की यात्रा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेताओं द्वारा रखी गई वैचारिक नींव में गहराई से निहित है. "राष्ट्र सर्वोपरि" की उनकी परिकल्पना एक साधारण शुरुआत से विकसित होकर एक विशाल राजनीतिक आंदोलन बन गई है, जो आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में खड़ी है.

भारतीय जनसंघ के 'दीपक' के दिनों से लेकर भाजपा के 'कमल' तक, यह यात्रा कभी भी सत्ता की लालसा के बारे में नहीं रही, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए निरंतर तपस्या के बारे में रही है. अनगिनत समर्पित कार्यकर्ताओं ने कठिनाइयों, कारावास और संघर्षों का सामना किया है, फिर भी "भारत माता की जय" की गूंज कभी कम नहीं होने दी.

दो सीटों से वैश्विक ख्याति तक

संसद में महज दो सीटों से शुरू हुई भाजपा आज एक अभूतपूर्व राजनीतिक शक्ति में तब्दील हो चुकी है. भाजपा की यह वृद्धि मात्र संख्यात्मक नहीं है, बल्कि कन्याकुमारी से कश्मीर और कच्छ से कामरूप तक फैले नागरिकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें लगातार तीसरी बार केंद्र सरकार का गठन करना शामिल है, जो पिछले छह दशकों की अभूतपूर्व उपलब्धि है. आज भाजपा कई राज्यों में सत्ता में है, जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) पूरे भारत में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है.

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पार्टी की संगठनात्मक शक्ति ही उसकी रीढ़ है. 14 करोड़ से अधिक प्राथमिक सदस्यों के साथ भाजपा एक वास्तविक जन-आधारित लोकतांत्रिक संगठन बन गई है, जिसमें स्ट्रक्चर्ड तरीके से आंतरिक चुनाव होते हैं और बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जमीनी कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है.

भारतीय राजनीति में बदलाव

भाजपा ने न केवल सरकारें बदली हैं, बल्कि भारतीय राजनीति की संस्कृति को ही बदल दिया है. आज शासन की परिभाषा मात्र वादों से नहीं, बल्कि कार्यों, जवाबदेही और पारदर्शिता से तय होती है.

पार्टी ने राष्ट्रवाद के विचार को मुख्यधारा में लाकर इसे राजनीतिक विमर्श का केंद्र बना दिया है. इसने एक ऐसी व्यवस्था भी बनाई है, जहां साधारण पृष्ठभूमि के लोग भी सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वयं की यात्रा इसका एक सशक्त उदाहरण है.

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के आदिवासी पृष्ठभूमि से उठकर राष्ट्रपति पद तक पहुंचने से लेकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के रूप में शुरुआत करने वाले नेताओं के राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने तक, भाजपा योग्यता-आधारित राजनीतिक संस्कृति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है.

सेवा और पारदर्शिता द्वारा परिभाषित शासन

अधिकार की राजनीति को नकारते हुए, भाजपा ने शासन को सेवा के एक साधन के रूप में स्थापित किया है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) जैसे टेक्नोलॉजी पर आधारित सुधारों के माध्यम से, सरकारी लाभ अब सीधे नागरिकों तक पहुंचते हैं, जिससे दक्षता सुनिश्चित होती है और भ्रष्टाचार का उन्मूलन होता है.

“न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” के सिद्धांत ने सार्वजनिक प्रशासन को नया रूप दिया है, जिससे यह अधिक पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बन गया है.

सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय गौरव

भाजपा शासन के अंतर्गत भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत पहचान का पुनरुद्धार एक महत्वपूर्ण बदलाव रहा है. अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और केदारनाथ का पुनर्निर्माण जैसी परियोजनाएं न केवल बुनियादी ढांचे के विकास का प्रतीक हैं, बल्कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान का भी.

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जैसी पहलों को विश्व स्तर पर मान्यता मिलने से भारत की वैश्विक सांस्कृतिक उपस्थिति भी बढ़ी है और भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूती मिली है.

ट्रांसफॉरमेशनल लीडरशिप का एक दशक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने साहसिक और निर्णायक शासन देखा है. अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से लेकर विधायी सुधारों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने तक, सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं, जिन्होंने देश की दिशा को नया रूप दिया है.

आर्थिक सुधार, डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन और "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" जैसी पहलों ने भारत को एक उभरती हुई वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है. आज भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है.

सुरक्षा, स्थिरता और ग्लोबल लीडरशिप

भारत की सुरक्षा नीति आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता के साथ एक दृढ़ और निर्णायक ढांचे में विकसित हुई है. रणनीतिक अभियानों और मजबूत आंतरिक सुरक्षा ने संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में स्थिरता सुनिश्चित की है.

ग्लोबल स्तर पर, भारत एक जिम्मेदार और सक्रिय नेता के रूप में उभरा है. वैश्विक संकटों के दौरान वैक्सीन मैत्री जैसी पहलों ने मानवता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है, जिससे एक विश्व मित्र के रूप में इसकी पहचान और मजबूत हुई है.

आगे का रास्ता: विकसित भारत 2047

भाजपा अपने 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर, 2047 तक एक "विकसित भारत" का निर्माण करने का स्पष्ट लक्ष्य लेकर चल रही है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास, अटूट समर्पण और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण की आवश्यकता है.

कार्य योजना स्पष्ट है: प्रत्येक बूथ को सशक्त बनाना, प्रत्येक घर तक पहुंचना और यह सुनिश्चित करना कि "राष्ट्र सर्वोपरि" का संदेश पूरे देश में गूंजे. अंत्योदय के सिद्धांत के अनुरूप, सेवा, सुशासन और जरूरतमंदों की मदद करने पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित है.

निष्कर्ष

भाजपा का 47 वर्षों का सफर महज एक राजनीतिक गाथा नहीं, बल्कि विचारधारा, त्याग और ट्रांसफॉरमेशन की एक गाथा है. एक मजबूत संगठनात्मक आधार, दूरदर्शी नेतृत्व और प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के बल पर, पार्टी आने वाले दशकों में भारत के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार है.

अब पूरे देश में एक ही संदेश गूंजता है: यह रुकने का क्षण नहीं, बल्कि एक मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से बढ़ने का क्षण है.

(अमित मालवीय भाजपा के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय प्रमुख और पश्चिम बंगाल के सह-प्रभारी हैं.)