अजीत पवार ने मुझसे कहा था- देखना मैं सीएम बनूंगा

“स्वाति, तुम देखोगी मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनूंगा, और फिर मैं तुम्हें वर्षा बुलाऊंगा और तुम्हारी पसंदीदा शराब के साथ जश्न मनाऊंगा.” ये थे अजित पवार, एक ऐसे दुर्लभ नेता जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को खुलकर प्रदर्शित किया, उन अधिकांश नेताओं के विपरीत जो सत्ता के लिए केवल दिखावा करते हैं और जनता की सेवा करने का दावा करते हैं.अजित पवार के साथ मेरा रिश्ता जटिल था. शरद पवार ने ही मुझे उनसे मिलवाया था. 85 वर्षीय पवार एक ऐसे नेता थे जिन्हें मैं दशकों से जानती थी और उनकी प्रशंसा करती रही. मैं उनकी असाधारण राजनीतिक कुशलता से बहुत प्रभावित थी.

मैं लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर लाउंज की ओर चल रहा थी, तभी अचानक पीछे से एक जानी-पहचानी आवाज़ सुनाई दी. एक विशाल चॉकलेट की दुकान पर पवार सीनियर, बेहद शानदार सूट में सजे-धजे, उनकी पत्नी प्रतिभा और अजित पवार भी सूट पहने खड़े थे. वे भारी मात्रा में चॉकलेट खरीद रहे थे और अजित पवार अपनी जानी-पहचानी बेसब्री दिखा रहे थे, जिसका काउंटर के पीछे खड़ी ब्रिटिश महिला पर कोई असर नहीं पड़ रहा था.

पवार हंसे और अजित से मराठी में कहा, "लड़ाई बंद करो और इस युवा और प्रतिभाशाली पत्रकार से मिलो, यह तुम्हारी ही तरह आक्रामक है, इसलिए सावधान रहना." मुझे हंसी आ गई क्योंकि मैंने प्रमोद महाजन और उद्धव ठाकरे से थोड़ी-बहुत मराठी सीखी थी.

अजित ने नमस्ते कहा, बिल को जल्दी निपटाने के लिए फिर से लड़ने लगे और जब मैं जाने लगी तो बोले, "जल्दी क्यों जा रही हो? मेरा नंबर ले लो और अपना भी दे दो, मैं याद रखूंगा. साहब ने कहा है ना."

और बस, बात यहीं खत्म हो गई. साहब ने कहा है तो जूनियर पवार यह काम करेंगे. इतने सालों बाद भी मुझे वह पहली मुलाकात याद है क्योंकि परिवार के साथ कोई सहायक नहीं था जो नेता जी की खरीदारी का बिल चुकाएं. याद रखिए देश के टॉप नेता दिवंगत महारानी की तरह अपने साथ पर्स नहीं रखते. मैंने बाद में शरद पवार से इस बारे में पूछा तो वे मुस्कुराए और बोले कि प्रतिभा विदेश में परिवार के साथ बिताए समय को अजनबियों के साथ साझा नहीं करना चाहती थीं, वे अपनी निजता को महत्व देती थीं और वे एक अच्छे पति होने के नाते उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्तव्यबद्ध थे.

अजित अपने चाचा से बिल्कुल अलग थे. उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता था, सार्वजनिक रूप से वे उग्र बयान देते थे, राजनीति में वे बेबाक और जल्दबाज़ थे, लेकिन महाराष्ट्र के लिए उनके बड़े-बड़े सपने थे और मुख्यमंत्री बनने की उनकी जीवन भर की महत्वाकांक्षा थी. सूखे के समय बांध को लेकर उन्होंने विवादास्पद बयान दिया-"क्या मैं पेशाब करके इसे भर दूं?", मैंने उनके इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए ट्वीट किया था. उनकी टीम ने शायद इसे नोटिस कर लिया होगा क्योंकि दो घंटे बाद ही फोन की घंटी बजी और गुस्से में आवाज आई, बिना हेलो कहे ही, "कुछ ज्यादा बोल गया." मैंने कहा, हाँ, यह हद से ज्यादा है. उन्होंने कहा, "यार, मैं दूसरों की तरह झूठ नहीं बोलता और वादे नहीं करता, कभी-कभी मेरा खुद पर कोई नियंत्रण नहीं रहता. लेकिन, तुम सार्वजनिक रूप से मुझ पर हमला करना बंद करो. कुछ तो सोचो. फोन उठाकर बोल दो ना."

अजित पवार उतावले स्वभाव के थे और मेरी राय में सार्वजनिक जीवन के लिए उपयुक्त नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपने गुस्से पर काबू नहीं था और वे अक्सर आवेग में आकर भड़क उठते थे. साथ ही, वे कर्मठ और अच्छे प्रबंधक थे, जो बड़े सपने देख सकते थे और उन सपनों को साकार करने की क्षमता और दृढ़ संकल्प रखते थे. पवार परिवार ने बारामती को जिस तरह से बदला है, उसे देखने के लिए आपको बस एक बार वहां जाना होगा. संतरे से लेकर शराब के लिए अंगूर और उच्च गुणवत्ता वाले दूध तक, जिसे नेस्ले अपनी चॉकलेट बनाने के लिए थोक में खरीदता है.

अजित को नासिक के उभरते हुए शराब उद्योग पर इतना गर्व था कि उन्होंने अपने चाचा को श्रद्धांजलि के रूप में शरद नाम की एक अंगूर की किस्म विकसित करवाई और मुझे यह बताने के लिए फोन किया.पवार परिवार बेहद घनिष्ठ है और परिवार में दिखने वाले मतभेद भी उन्हें कभी अलग नहीं कर पाए. कथित अलगाव पर मुझे कभी पूरा विश्वास नहीं हुआ. पवार की बेटी सुप्रिया सुले का "दुखी" होना परिवार के अटूट बंधन को दर्शाता है. ये पवार के 85वें जन्मदिन समारोह में भी देखने को मिला. अजित पवार सुप्रिया की शादी में उनकी विदाई पर बच्चों की तरह रोए.

राजनीतिक रूप से अलग होने के बावजूद, अजित पवार हमेशा अपने चाचा-चाची और भतीजी के बारे में बड़े स्नेह से बात करते थे. पहली बार तो वे पवार के कहने पर ही मूल एनसीपी में वापस लौटे थे. पवार उनके राजनीतिक आदर्श थे और उन्होंने राजनीति "साहब" के साथ रहकर सीखी थी.

जब मैंने उनसे पूछा कि वे राष्ट्रीय राजनीति में क्यों नहीं जाना चाहते, तो उन्होंने एक बार कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता था क्योंकि मैंने खुद देखा था कि वे (शरद) कितने महान मुख्यमंत्री थे. मुझे आपकी दिल्ली पसंद नहीं है, वे कभी किसी मराठा को शासन नहीं करने देंगे. मैं अपने राज्य का राजा बनना चाहता हूं." एक अजीब संयोग से, पवार सीनियर ने भी एक इंटरव्यू में मुझसे कहा था कि "दिल्ली कभी किसी मराठा को प्रधानमंत्री नहीं बनने देगी", हालांकि शराद पवार पीएम बनना चाहते हैं, जैसे अजित पवार मुख्यमंत्री बनने के सपने देखते थे.

यह बात ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन अजित पवार मजबूत महिलाओं का सम्मान करते थे. अगर आप उनके धौंस जमाने वाले रवैये के आगे नहीं झुकतीं, तो वे आपके साथ कुछ इज़्ज़त से पेश आते थे. जब भी मैं उनकी राजनीति के खिलाफ कोई लेख लिखती या उनके खिलाफ ट्वीट करती, तो वे मुझे दूसरे नेताओं की तरह बैन नहीं करते थे, बल्कि कुछ देर नाराज़ रहने के बाद फोन करके झगड़ा करते थे और कहते थे, "तुम दिल्ली वालों को राजनीति समझ नहीं आती. जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो तुम लोग वरण भात खाओगे क्योंकि तुम इतने बेवकूफ हो कि शाकाहारी हो." सोचिए, अगर आप सीफूड के प्रति उनके जुनून को साझा नहीं करतीं, तो आप बेवकूफ थीं और वे आपको यह बात साफ-साफ कह देते थे.

मैंने दशकों तक राजनीति को कवर किया है, इसलिए मैं देशभर के राजनेताओं को जानती हूं, लेकिन महाराष्ट्र के राजनेता अलग हैं. उन सभी का अपना अलग व्यक्तित्व है, कोई भी एक जैसा नहीं है - उग्र स्वभाव वाले बाल ठाकरे से लेकर मृदुभाषी उद्धव ठाकरे, फिर उनके उग्र स्वभाव वाले भतीजे राज ठाकरे, दिवंगत प्रमोद महाजन, दिवंगत विलासराव देशमुख और गोपीनाथ मुंडे तक. सभी करिश्माई व्यक्तित्व हैं.अजित पवार और शरद पवार बाल ठाकरे और राज ठाकरे जैसे थे. उनके बीच माता-पिता से भी गहरा रिश्ता था.पवार सीनियर उन्हें अपने उस बेटे की तरह प्यार करते थे जो उनके पास नहीं था, लेकिन एक बार उन्होंने मुझसे दुख से कहा था कि काश मैं अजित को बता पाता कि वह कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा.अजित पवार मुख्यमंत्री बनने के बेहद करीब पहुँच गए थे,बेहद करीब. अंत तक उग्र और अधीर बने रहे. उम्र में आने वाली ढलान उनकी राजनीति में नहीं थी.

(स्वाति चतुर्वेदी एक लेखक और पत्रकार हैं, जिन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्समैन और द हिंदुस्तान टाइम्स के साथ काम किया है.)

(डिस्क्लेमर: ये लेखक के निजी विचार हैं)